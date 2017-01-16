Мировая экономика

Россия на 13-м месте среди 78 развивающихся стран по инклюзивности экономики

Всемирный экономический форум составил индекс справедливости
Россия на 13-м месте среди 78 развивающихся стран по инклюзивности экономики
Россия на 13-м месте среди 78 развивающихся стран по инклюзивности экономики
Е. Разумный / Ведомости

Россия заняла 13-е место среди 78 развивающихся стран в новом индексе Всемирного экономического форума (ВЭФ) – индексе инклюзивного развития (Inclusive Development Index; IDI).

Приоритеты экономической политики должны переориентироваться на более эффективное противодействие незащищенности и неравенству, которые сопровождают технологические изменения и глобализацию, анонсирует ВЭФ новый индекс. Именно устойчивый, всеобъемлющий прогресс, сопровождающийся ростом доходов населения наравне с ростом его экономических возможностей, уровня защищенности и качества жизни, должен быть признан политиками главной целью экономического развития – а вовсе не рост ВВП, говорится в докладе ВЭФ. Это предполагает и новые инструменты для оценки эффективности такой политики.

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