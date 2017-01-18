Дополнительные доходы от нефти не будут тратить до нового бюджетного правила

Правительство договорилось не тратить дополнительные доходы от нефти, пока не определится с новым бюджетным правилом, сообщил журналистам министр финансов Антон Силуанов. Сейчас в бюджете заложена цена нефти в $40/барр. Дополнительные доходы бюджета при цене $50/барр. составят около 1 трлн руб., подсчитал министр, при $55/барр. - около 1,4 трлн руб.

В 2017 г. правительство решило и президент поддержал не использовать дополнительные нефтегазовые доходы на текущие расходы, сказал Силуанов. Это не касается 107 млрд руб., которые правительство договорилось направить на поддержку отраслей промышленности, добавил он. Такая политика позволит ЦБ иметь больше маневра с точки зрения снижения ставки и обеспечения сбалансированного курса рубля, подчеркнул Силуанов. Минфин будет меньше тратить из резервного фонда на покрытие дефицита, на программе внутренних заимствований это не отразится, добавил он.

Силуанов не исключил, что дискуссия по бюджетному правилу продлится первое полугодие 2017 г. Силуанов рассчитывает, что новая конструкция правила будет внесена в Госдуму в конце весенней сессии. Само правило должно заработать «за пределами "трехлетки", уточнил министр, но некоторые его переходные элементы могут применяться уже в 2018 г.

Переходящие остатки с 2016 г. составили 78 млрд руб., подсчитал он. Дополнительные ненефтегазовые доходы в 2017 г. Минфин оценивает в 84 млрд руб.