Советник Трампа Энтони Скарамуччи выступил в Давосе в роли его «переводчика»

Скарамуччи – завсегдатай Всемирного экономического форума в Давосе. Но обычно он занят организацией вечеринок и других развлекательных мероприятий для гостей, а в этом году приехал на форум как представитель Трампа. Многие участники форума настроены критически в отношении Трампа, по крайней мере, один из них говорил о «вульгарности» избранного президента, сообщает CNBC. Поэтому Скарамуччи пришлось убеждать участников форума, что не стоит судить о намерениях Трампа по манере его высказываний, особенно в Twitter.