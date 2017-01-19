Мировая экономика
Статья опубликована в № 4244 от 19.01.2017 под заголовком: «Суперотзывчивый человек»

Советник Трампа Энтони Скарамуччи выступил в Давосе в роли его «переводчика»

Он убеждал участников форума, что не стоит судить о Трампе по манере его высказываний
Протестующие устроили Goldman Sachs «Болотную»
Протестующие устроили Goldman Sachs «Болотную»
Victor J. Blue / Bloomberg

Скарамуччи – завсегдатай Всемирного экономического форума в Давосе. Но обычно он занят организацией вечеринок и других развлекательных мероприятий для гостей, а в этом году приехал на форум как представитель Трампа. Многие участники форума настроены критически в отношении Трампа, по крайней мере, один из них говорил о «вульгарности» избранного президента, сообщает CNBC. Поэтому Скарамуччи пришлось убеждать участников форума, что не стоит судить о намерениях Трампа по манере его высказываний, особенно в Twitter.

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