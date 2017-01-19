Советник Трампа Энтони Скарамуччи выступил в Давосе в роли его «переводчика»

Скарамуччи – завсегдатай Всемирного экономического форума в Давосе. Но обычно он занят организацией вечеринок и других развлекательных мероприятий для гостей, а в этом году приехал на форум как представитель Трампа. Многие участники форума настроены критически в отношении Трампа, по крайней мере, один из них говорил о «вульгарности» избранного президента, сообщает CNBC. Поэтому Скарамуччи пришлось убеждать участников форума, что не стоит судить о намерениях Трампа по манере его высказываний, особенно в Twitter.

Полная версия доступна только подписчикам Подписка на бумажную газету и другие тарифы Подписка на «Ведомости» — это: Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике

Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)

Всегда свежий номер в разделе «Газета»

Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов

Участие в обсуждении материалов на сайте

NEW скидка 50% на одну из конференций «Ведомостей» по вашему выбору (действует для годовых подписчиков)

NEW подарки и скидки от наших партнеров