Мировая экономика
Статья опубликована в № 4244 от 19.01.2017 под заголовком: Трамп выбрал курс

Трамп может изменить валютную политику Белого дома

Предыдущие президенты США выступали за сильный доллар
Трамп сказал, что США, возможно, потребуется «снизить курс доллара», если изменение налоговой политики приведет к его росту
Трамп сказал, что США, возможно, потребуется «снизить курс доллара», если изменение налоговой политики приведет к его росту
Evan Vucci / AP

Избранный президент США Дональд Трамп назвал доллар «слишком сильным» в интервью WSJ на прошлой неделе, когда его спросили о торговле между США и Китаем. Он объяснил это тем, что высокий курс доллара не позволяет американским компаниям конкурировать с китайскими. В другой части интервью Трамп добавил, что США, возможно, потребуется «снизить курс доллара», если изменение налоговой политики приведет к его росту.

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