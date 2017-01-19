Трамп может изменить валютную политику Белого дома

Трамп сказал, что США, возможно, потребуется «снизить курс доллара», если изменение налоговой политики приведет к его росту
Evan Vucci / AP
Избранный президент США Дональд Трамп назвал доллар «слишком сильным» в интервью WSJ на прошлой неделе, когда его спросили о торговле между США и Китаем. Он объяснил это тем, что высокий курс доллара не позволяет американским компаниям конкурировать с китайскими. В другой части интервью Трамп добавил, что США, возможно, потребуется «снизить курс доллара», если изменение налоговой политики приведет к его росту.