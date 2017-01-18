Дональд Трамп наполнил американский бизнес оптимизмом

Избрание Дональда Трампа президентом США сопровождалось появлением множества ошеломляющих статистических данных. А вот еще немного статистики: Рэй Далио, основатель крупнейшего в мире хедж-фонда Bridgewater, изучил биографии сотрудников новой администрации Трампа и выяснил, что совокупный стаж государственной службы восьми высших чиновников составляет всего 55 лет, причем значительная их часть приходится на военную службу.

Это ничтожный показатель в сравнении с восемью предыдущими президентами. Высшие чиновники в администрации Барака Обамы (сам президент, вице-президент, руководитель администрации президента, генеральный прокурор, госсекретарь и министры торговли, обороны и финансов) в совокупности провели на госслужбе 117 лет. Для администраций Джорджа Буша-младшего, Билла Клинтона и Джорджа Буша-старшего этот показатель составлял 80, 101 и 79 лет соответственно.

Зато высшие чиновники администрации Трампа посвятили в совокупности 83 года своей карьеры бизнесу, а члены правительства Обамы — только пять (да-да, всего пять) лет.

Таким образом, отличительной чертой команды Трампа является не то, что многие ее члены просто очень богаты, а то, что они опытные топ-менеджеры компаний. Этот тренд подтверждают и недавние назначения чиновников менее высокого ранга. Так, Трамп доверил руководство Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC) юристу с Уолл-стрит Джею Клейтону, ранее никогда не работавшему в государственных органах.

Хорошо ли это для американского бизнеса? Можно предположить, что сделанные Трампом назначения говорят больше о стиле, чем о сущности его политики: он предпочитает иметь в своем окружении людей, подобных себе, — не работавших в органах власти, ненавидящих бюрократию и нацеленных на осязаемые результаты.

Это может оживить экономику. Но остается неясным, будет ли у команды «тружеников» объединяющая идеология, не говоря уже о дипломатических навыках, необходимых для того, чтобы провести что-нибудь через конгресс. Тревожит также то, что параллельно с назначением топ-менеджеров на ключевые государственные посты Трамп продолжает делать популистские критические выпады в сторону бизнеса.

Недавно он обрушился в Twitter на компанию General Motors, раскритиковав ее за производство автомобилей в Мексике. Предыдущей мишенью избранного президента был Ford Motor, который под его давлением отказался от инвестиций в Мексике. Досталось от Трампа также фармацевтическим компаниям, Boeing, Apple и Carrier, будут и другие объекты для критики. Это ненормальное поведение для президента, дружественного бизнесу.

Однако лидеры бизнеса — как и политики — могут обладать изощренной психологией. Что поразительно, все топ-менеджеры, с которыми я общалась в последнее время, определенно находятся в приподнятом настроении. «Что меня впечатлило в последние недели, так это душевный подъем среди представителей бизнеса, как крупного, так и малого. Сомнений нет, среди них царит оптимизм», – говорил мне недавно генеральный директор Honeywell Дэвид Кот. Отчасти это объясняется обещаниями Трампа провести налоговую реформу, уменьшить государственное регулирование для бизнеса и принять меры для стимулирования инвестиций. Другой фактор — подсчитанные Далио годы опыта в бизнесе высших чиновников новой администрации.

Никто не знает, сделает ли Трамп что-либо из обещанного на самом деле (как никто не знает, поднимет ли ФРС ставки в ответ на снижение налогов или насколько может повредить экономике и бизнесу укрепление доллара). Но для лидеров бизнеса назначения в новой администрации стали символичными.

Символов недостаточно, чтобы запустить рост экономики, но они могут иметь мощный психологический эффект. «Нам предстоит пережить глубокий сдвиг в идеологии, вызванный новым президентом. И это может оказать на экономику США гораздо более масштабное воздействие, чем можно рассчитать, исходя только из изменений бюджетной и налоговой политики, потому что это наполнит оптимизмом бизнес», – утверждает Далио. Генеральный директор General Electric Джеффри Иммелт недавно отмечал: «Заметно, что оптимизма стало намного больше: люди думают об [инвестиционных] проектах, о которых раньше не задумывались… Ощущение, что налогообложение может измениться… позволяет им мыслить иначе».

Такой оптимизм может оказаться неоправданным, но игнорировать его нельзя. Основным ориентиром для инвесторов должны стать реальные политические шаги команды Трампа в ближайшие месяцы, а также инвестиционные планы таких компаний, как General Electric.

И дело не только в популистских высказываниях Трампа. С экономической точки зрения давление на Ford из-за одного завода, который должен остаться в США, почти ничего не меняет. Но если американские компании готовятся наращивать инвестиции, как говорит Иммелт, это действительно значит очень много, особенно учитывая, сколь низки были капитальные затраты в последние годы.

Что ж, теперь все внимание – на следующую порцию статистических данных о капиталовложениях, а также на планы, которые компании обнародуют вместе с финансовыми показателями за 2016 г. ближе к концу января — как раз тогда, когда правительство Трампа будет приведено к присяге.

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