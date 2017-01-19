Reuters: Россия начнет копить резервы при цене нефти $55 за баррель

Россия начнет пополнять резервный фонд при цене нефти около $55 за баррель, сообщает агентство Reuters со ссылкой на материалы Минфина. Из них следует, что при среднегодовой цене нефти $50 за баррель в 2017 г. курс рубля будет на уровне 66,3 руб. за доллар, при $55 - 64,9 руб. Дополнительные нефтегазовые доходы бюджета при этих сценариях составят соответственно 1,4 трлн и 2 трлн руб.

При этом дефицит бюджета в 2017 г. сократится с запланированных при $40 за баррель 3,2% ВВП до 1,5% ВВП при нефти $50 и до 0,7% при нефти $55 за баррель. Траты из резервного фонда, запланированные в объеме 1,8 трлн руб., при нефти $50 за баррель составят всего 408 млрд руб., а при нефти по $55 фонд начнет пополняться и увеличится на 241 млрд руб.

Ранее министр финансов Антон Силуанов приводил другие цифры дополнительных нефтегазовых доходов: 1 трлн руб. при нефти $50 за баррель и 1,4 трлн руб. при нефти $55 за баррель. Эти допдоходы правительство решило не тратить, решение поддержано президентом Владимиром Путиным, заявил министр. Учитывая это решение, можно с уверенностью говорить о возможности возобновления покупок валюты на рынке, заявил в интервью Bloomberg первый вице-премьер Игорь Шувалов. Покупки валюты возможны «в рамках реализации переходных положений бюджетного правила» и в объеме, не превышающем объем ежемесячных дополнительных нефтегазовых доходов, сообщил ЦБ, подчеркнув, что отхода от режима плавающего курса и что управления номинальным курсом рубля не будет.

Курс, заложенный в расчеты Минфина при нефти по $50 за баррель, примерно на 10% слабее текущего при том, что сейчас нефть чуть дороже – около $52 за баррель. Заявление Шувалова уронило рубль, но ненадолго: пробив в середине дня отметку 60 руб. за доллар и дойдя до около 60,2 руб., российская валюта затем снова начала укрепляться (до 59,77 руб. за доллар на 21.00 мск).

Покупки валюты в резервный фонд возможны, только когда бюджет сбалансирован, а до тех пор дополнительные нефтегазовые доходы замещают собой расходование средств резервов, говорит Александр Исаков из «ВТБ-Капитала». Резервный фонд и ФНБ входят в состав международных резервов России, которыми управляет ЦБ; и покупки валюты ЦБ будут пополнять международные резервы в любом случае, а резервный фонд – только тогда, когда дополнительные доходы будут больше планируемого объема расходования резервов. Вероятно, ЦБ говорит, что готов уже сейчас действовать в соответствии с параметрами бюджетного правила, как если бы бюджет уже был сбалансирован, считает Исаков: «Самое важное - если ЦБ примет решение о покупке, то при проведении операций он будет учитывать состояние валютного рынка, минимизируя свое влияние на него. Мы видели доказательство этого в увеличенных лимитах по аукционам валютного репо в конце прошлого года. Объемы покупок будут ограничены оценкой дополнительных нефтегазовых доходов».

Возможность покупать валюту в резервы у самого Минфина в 2017 г. возникает, только если рублевая цена нефти превысит 3600 руб. за баррель, или $70/барр. при курсе 50 руб. за доллар, посчитал Дмитрий Полевой из ING: в этом случае бюджет практически бездефицитен, и дополнительные нефтедоходы могут поступать в резервы. Но текущая цена нефти от этих уровней крайне далека, а значит, вероятность покупок Центробанком валюты в пользу Минфина низка, полагает Полевой. Даже при условии покупок валюты в резервы самого ЦБ курс должен быть значительно крепче, полагает он: «А рубль не сильно переоценен при текущей цене нефти и состоянии платежного баланса». Кроме того, Минфин будет делить дополнительные нефтедоходы между сокращением трат резервных фондов и сокращением займов, осознавая негативные последствия для ОФЗ от увеличения госдолга, полагает Полевой.

Сейчас рубль переоценен, полагает Наталья Орлова из Альфа банка. Его укрепление основывается на слишком оптимистичных ожиданиях продолжения роста цены нефти (прогноз рынка - $59 за баррель сорта Brent к концу 2017 г.), отвлекая внимание от фундаментальных проблем – роста импорта и дефицита долларовой ликвидности, отмечает Орлова. По итогам 2016 г. приток валютной выручки в страну (сальдо текущего счета платежного баланса) сократился до минимума с 1998 г. Слабый профицит текущего счета, слабый экономический рост и относительно высокая цена на нефть, балансирующая бюджет ($85/барр. при курсе 50 руб./$) фундаментально работают против укрепления рубля, отмечает Орлова; ее прогноз курса на 2017 г. – 60-65 руб./$ при текущей цене нефти.

Устойчивости курса могут угрожать любые проинфляционные решения правительства (например, решение повысить расходы) либо же внешние шоки, а потенциал его укрепления зависит в основном от способности правительства подготовить и провести реформы, считает Орлова: это может стать приоритетом только после 2018 г.