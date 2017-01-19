Макроэкономика и бюджет

Reuters: Россия начнет копить резервы при цене нефти $55 за баррель

При текущей цене нефти рубль, по расчетам Минфина, должен быть слабее на 10%
Reuters: Россия начнет копить резервы при цене нефти $55 за баррель
Reuters: Россия начнет копить резервы при цене нефти $55 за баррель
Е. Разумный / Ведомости

Россия начнет пополнять резервный фонд при цене нефти около $55 за баррель, сообщает агентство Reuters со ссылкой на материалы Минфина. Из них следует, что при среднегодовой цене нефти $50 за баррель в 2017 г. курс рубля будет на уровне 66,3 руб. за доллар, при $55 - 64,9 руб. Дополнительные нефтегазовые доходы бюджета при этих сценариях составят соответственно 1,4 трлн и 2 трлн руб.

При этом дефицит бюджета в 2017 г. сократится с запланированных при $40 за баррель 3,2% ВВП до 1,5% ВВП при нефти $50 и до 0,7% при нефти $55 за баррель. Траты из резервного фонда, запланированные в объеме 1,8 трлн руб., при нефти $50 за баррель составят всего 408 млрд руб., а при нефти по $55 фонд начнет пополняться и увеличится на 241 млрд руб.

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Ранее министр финансов Антон Силуанов приводил другие цифры дополнительных нефтегазовых доходов: 1 трлн руб. при нефти $50 за баррель и 1,4 трлн руб. при нефти $55 за баррель. Эти допдоходы правительство решило не тратить, решение поддержано президентом Владимиром Путиным, заявил министр. Учитывая это решение, можно с уверенностью говорить о возможности возобновления покупок валюты на рынке, заявил в интервью Bloomberg первый вице-премьер Игорь Шувалов. Покупки валюты возможны «в рамках реализации переходных положений бюджетного правила» и в объеме, не превышающем объем ежемесячных дополнительных нефтегазовых доходов, сообщил ЦБ, подчеркнув, что отхода от режима плавающего курса и что управления номинальным курсом рубля не будет.

Курс, заложенный в расчеты Минфина при нефти по $50 за баррель, примерно на 10% слабее текущего при том, что сейчас нефть чуть дороже – около $52 за баррель. Заявление Шувалова уронило рубль, но ненадолго: пробив в середине дня отметку 60 руб. за доллар и дойдя до около 60,2 руб., российская валюта затем снова начала укрепляться (до 59,77 руб. за доллар на 21.00 мск).

Покупки валюты в резервный фонд возможны, только когда бюджет сбалансирован, а до тех пор дополнительные нефтегазовые доходы замещают собой расходование средств резервов, говорит Александр Исаков из «ВТБ-Капитала». Резервный фонд и ФНБ входят в состав международных резервов России, которыми управляет ЦБ; и покупки валюты ЦБ будут пополнять международные резервы в любом случае, а резервный фонд – только тогда, когда дополнительные доходы будут больше планируемого объема расходования резервов. Вероятно, ЦБ говорит, что готов уже сейчас действовать в соответствии с параметрами бюджетного правила, как если бы бюджет уже был сбалансирован, считает Исаков: «Самое важное - если ЦБ примет решение о покупке, то при проведении операций он будет учитывать состояние валютного рынка, минимизируя свое влияние на него. Мы видели доказательство этого в увеличенных лимитах по аукционам валютного репо в конце прошлого года. Объемы покупок будут ограничены оценкой дополнительных нефтегазовых доходов».

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Возможность покупать валюту в резервы у самого Минфина в 2017 г. возникает, только если рублевая цена нефти превысит 3600 руб. за баррель, или $70/барр. при курсе 50 руб. за доллар, посчитал Дмитрий Полевой из ING: в этом случае бюджет практически бездефицитен, и дополнительные нефтедоходы могут поступать в резервы. Но текущая цена нефти от этих уровней крайне далека, а значит, вероятность покупок Центробанком валюты в пользу Минфина низка, полагает Полевой. Даже при условии покупок валюты в резервы самого ЦБ курс должен быть значительно крепче, полагает он: «А рубль не сильно переоценен при текущей цене нефти и состоянии платежного баланса». Кроме того, Минфин будет делить дополнительные нефтедоходы между сокращением трат резервных фондов и сокращением займов, осознавая негативные последствия для ОФЗ от увеличения госдолга, полагает Полевой.

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Сейчас рубль переоценен, полагает Наталья Орлова из Альфа банка. Его укрепление основывается на слишком оптимистичных ожиданиях продолжения роста цены нефти (прогноз рынка - $59 за баррель сорта Brent к концу 2017 г.), отвлекая внимание от фундаментальных проблем – роста импорта и дефицита долларовой ликвидности, отмечает Орлова. По итогам 2016 г. приток валютной выручки в страну (сальдо текущего счета платежного баланса) сократился до минимума с 1998 г. Слабый профицит текущего счета, слабый экономический рост и относительно высокая цена на нефть, балансирующая бюджет ($85/барр. при курсе 50 руб./$) фундаментально работают против укрепления рубля, отмечает Орлова; ее прогноз курса на 2017 г. – 60-65 руб./$ при текущей цене нефти.

Устойчивости курса могут угрожать любые проинфляционные решения правительства (например, решение повысить расходы) либо же внешние шоки, а потенциал его укрепления зависит в основном от способности правительства подготовить и провести реформы, считает Орлова: это может стать приоритетом только после 2018 г.

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