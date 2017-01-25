Минфин с февраля начнет скупать валюту

Минфин объявил, что начнет покупать валюту в резервы: объем операций будет зависеть от суммы нефтегазовых доходов бюджета, говорится в сообщении министерства. Агентом Минфина по покупкам/продажам валюты станет ЦБ.

Пока фактическая цена на нефть Urals выше $40/барр., Минфин будет покупать. Если цена на нефть снизится, валюта будет продаваться в объеме выпадающих нефтегазовых доходов. Накопленный объем операций по продаже не может превышать накопленного объема покупок валюты, отмечается в сообщении.

На прошлой неделе Минфин объявил, что пока не будет принято новое «бюджетное правило», дополнительные нефтегазовые доходы сверх цены в $40/барр. будут сберегаться в резервах, а не направляться на расходы. За счет этого будет снижаться дефицит бюджета. Таким образом, изменение объема нефтегазовых доходов не будет влиять на объем ненефтегазового дефицита федерального бюджета, говорится в сообщении Минфина.

Операции могут начаться в феврале или начале марта, говорит чиновник министерства: здесь главное, чтобы они оказывали на рынок нейтральное влияние. «Это не валютные интервенции», - подчеркивает он.

По расчетам Минфина, которые приводит агентство Reuters, в 2017 г. при нефти $50/барр. и курсе рубля 66,3 руб. за доллар дополнительные нефтегазовые доходы составят 1,4 трлн руб.; при нефти $55/барр. и курсе рубля 64,9 руб. за доллар – 2 трлн руб. По закону о бюджете, который составлен исходя из цены нефти $40/барр. и курсе рубля 67,5 руб. за доллар, дефицит бюджета запланирован в объеме 2,7 трлн руб. Две трети дефицита – 1,8 трлн руб. – планируется покрыть за счет средств суверенных фондов (резервного, в котором к началу 2017 г. осталось 972 млрд руб., и фонда национального благосостояния объемом 4,36 трлн руб.). Ранее министр финансов Антон Силуанов приводил другие расчеты дополнительных нефтегазовых доходов: 1 трлн руб. при нефти по $50 за баррель и 1,4 трлн руб. при нефти по $55.

Пополнение резервного фонда Минфином возможно, только когда бюджет сбалансирован (либо же его дефицит финансируется только за счет заимствований). По оценкам министерства, это возможно при нефти $70/барр.: если на таком уровне сложится среднегодовая цена барреля в 2017 г., то резервный фонд пополнится на 241 млрд руб. Однако цена нефти еще крайне далека от этого уровня, и прогнозы пока не предполагают, что она его в этом году достигнет (консенсус-прогноз Bloomberg среднегодовой цены сорта Brent – около $56/барр., российская Urals немного дешевле). Таким образом, покупки Центробанком валюты при любой цене нефти ниже $70/барр. будут пополнять его международные резервы, но не резервный фонд.