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Статья опубликована в № 4249 от 26.01.2017 под заголовком: Системные изменения в госзакупках

Минэкономразвития может потерять часть полномочий в закупках

Контроль за информационной системой переходит к казначейству
Государственные закупки с их гигантским оборотом выглядят желанным объектом для управления
Государственные закупки с их гигантским оборотом выглядят желанным объектом для управления
Руслан Шамуков / ТАСС

Принято решение определить казначейство единым органом, ответственным за функционирование Единой информационной системы (ЕИС) закупок, говорится в письме аппарата правительства от 19 января («Ведомости» ознакомились с текстом, подлинность подтвердил федеральный чиновник). Минэкономразвития, Минфин, казначейство и Минюст должны оперативно подготовить проект постановления правительства. Представитель Минфина не ответил на запрос. Письмо получили, вопрос прорабатывается, говорит представитель Минэкономразвития. Представитель секретариата Шувалова отказался от комментариев.

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