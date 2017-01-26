Минэкономразвития может потерять часть полномочий в закупках

Государственные закупки с их гигантским оборотом выглядят желанным объектом для управления

Статья опубликована в № 4249 от 26.01.2017 под заголовком: Системные изменения в госзакупках

Принято решение определить казначейство единым органом, ответственным за функционирование Единой информационной системы (ЕИС) закупок, говорится в письме аппарата правительства от 19 января («Ведомости» ознакомились с текстом, подлинность подтвердил федеральный чиновник). Минэкономразвития, Минфин, казначейство и Минюст должны оперативно подготовить проект постановления правительства. Представитель Минфина не ответил на запрос. Письмо получили, вопрос прорабатывается, говорит представитель Минэкономразвития. Представитель секретариата Шувалова отказался от комментариев.