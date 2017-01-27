Республиканцы не приняли идею Трампа о 20%-ном налоге на товары из Мексики

Хуже всего будет Техасу, но рост цен на текилу и авокадо ощутят все американцы

Предложение Белого дома ввести 20%-ный налог на импорт из Мексики и пустить его на строительство пограничной стены вызвало обеспокоенность экономистов, некоторых конгрессменов-республиканцев и бизнеса Техаса, чья экономика значительно зависит от торговли с Мексикой. Как сообщает ВВС, они опасаются, что сильно вырастут цены на мексиканские товары и американские товары, которые производятся в Мексике, например тако, авокадо, автомобили и телевизоры.

26 января президент Дональд Трамп подписал указ о строительстве стены на границе с Мексикой. Его пресс-секретарь Шон Спайсер высказал предложение, что найти на строительство средства можно, введя 20%-ный налог на импорт из Мексики. Президент Мексики Энрике Пенья Ньето отменил визит в США и заявил, что Мексика ничего за эту стену платить не будет. На этих новостях резко подешевел мексиканский песо.

Предложение о 20%-ном налоге вызывает много вопросов, на которые нет ответа, написал в Twitter сенатор-республиканец от Техаса Джон Корнин. Республиканец Линдси Грэхем от Южной Каролины поддержал предложение усилить меры по охране границы, но не поддержал налог. «Мексика - третий крупнейший торговый партнер США. На любое повышение тарифа с нашей стороны они могут ответить тем же. Это установит огромный барьер на пути экономического роста. Проще говоря, любое политическое предложение, которое вызовет подорожание пива Corona, текилы и margaritas, это в перспективе плохое предложение. Мучо печально», - цитирует его CNN.

Республиканец Джон Маккейн (Аризона) допускает, что пересмотр условий торгового соглашения NAFTA может его укрепить и приспособить к современным условиям, что в итоге пойдет на пользу американскому бизнесу и потребителям. Но любые попытки ограничений и установки новых барьеров в торговле с Мексикой и Канадой могут поставить под угрозу будущее этого соглашения и иметь серьезные последствия и для Аризоны, и для всех США.

Депутат палаты представителей от Техаса демократ Бето О’Рурк заявил, что высказанное предложение уже нанесло вред его округу Эль-Пасо, где каждое четвертое рабочее место связано с торговлей с Мексикой. Его коллега-республиканец Уилл Херд, который также представляет Техас, выступил и против идеи строительства стены: по его мнению, это дорогое и неэффективное средство для охраны границы. А повышение налога на импорт разорит тех жителей его округа, которые зависят от трансграничной торговли, повредит тысячам американских компаний, которые непосредственно сотрудничают с мексиканскими фирмами, и будет дорогим для миллионов семей среднего класса, которые ощутят рост цен, заявил он El Paso Times (цитата по USA Today).

Из республиканцев поддержал все новые предложения только член палаты представителей Кевин Брейди: он считает, что 20%-ный налог нужно ввести на весь импорт вообще, за счет этого снизить налоги американскому бизнесу, и это уравняет налоговую политику США с другими странами, которые уже «обнаглели».

Экономика Техаса уже страдает из-за низких цен на нефть. По данным Федеральной службы госстатистики США, 33% импорта из Мексики проходит через Техас и на Техас приходится 37% американского экспорта для Мексики. В 2015 г. Техас поставил в Мексику товары на $92 млрд и ввез оттуда - на $84 млрд.

Мексика является торговым партнером Техаса номер один, значительно опережая другие страны, и ввод 20% налога на импорт из Мексики нанесет ущерб экономике Техаса, заявил президент Ассоциации бизнеса Техаса Крис Уоллас. Это предложение может означать потерю рабочих мест и может нанести удар налоговой системе штата.