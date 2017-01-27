Мировая экономика

Республиканцы не приняли идею Трампа о 20%-ном налоге на товары из Мексики

Хуже всего будет Техасу, но рост цен на текилу и авокадо ощутят все американцы
Президент Дональд Трамп подписал указ о строительстве стены на границе с Мексикой
Президент Дональд Трамп подписал указ о строительстве стены на границе с Мексикой
Julie Watson / AP

Предложение Белого дома ввести 20%-ный налог на импорт из Мексики и пустить его на строительство пограничной стены вызвало обеспокоенность экономистов, некоторых конгрессменов-республиканцев и бизнеса Техаса, чья экономика значительно зависит от торговли с Мексикой. Как сообщает ВВС, они опасаются, что сильно вырастут цены на мексиканские товары и американские товары, которые производятся в Мексике, например тако, авокадо, автомобили и телевизоры.

26 января президент Дональд Трамп подписал указ о строительстве стены на границе с Мексикой. Его пресс-секретарь Шон Спайсер высказал предложение, что найти на строительство средства можно, введя 20%-ный налог на импорт из Мексики. Президент Мексики Энрике Пенья Ньето отменил визит в США и заявил, что Мексика ничего за эту стену платить не будет. На этих новостях резко подешевел мексиканский песо.

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Предложение о 20%-ном налоге вызывает много вопросов, на которые нет ответа, написал в Twitter сенатор-республиканец от Техаса Джон Корнин. Республиканец Линдси Грэхем от Южной Каролины поддержал предложение усилить меры по охране границы, но не поддержал налог. «Мексика - третий крупнейший торговый партнер США. На любое повышение тарифа с нашей стороны они могут ответить тем же. Это установит огромный барьер на пути экономического роста. Проще говоря, любое политическое предложение, которое вызовет подорожание пива Corona, текилы и margaritas, это в перспективе плохое предложение. Мучо печально», - цитирует его CNN.

Республиканец Джон Маккейн (Аризона) допускает, что пересмотр условий торгового соглашения NAFTA может его укрепить и приспособить к современным условиям, что в итоге пойдет на пользу американскому бизнесу и потребителям. Но любые попытки ограничений и установки новых барьеров в торговле с Мексикой и Канадой могут поставить под угрозу будущее этого соглашения и иметь серьезные последствия и для Аризоны, и для всех США.

Депутат палаты представителей от Техаса демократ Бето О’Рурк заявил, что высказанное предложение уже нанесло вред его округу Эль-Пасо, где каждое четвертое рабочее место связано с торговлей с Мексикой. Его коллега-республиканец Уилл Херд, который также представляет Техас, выступил и против идеи строительства стены: по его мнению, это дорогое и неэффективное средство для охраны границы. А повышение налога на импорт разорит тех жителей его округа, которые зависят от трансграничной торговли, повредит тысячам американских компаний, которые непосредственно сотрудничают с мексиканскими фирмами, и будет дорогим для миллионов семей среднего класса, которые ощутят рост цен, заявил он El Paso Times (цитата по USA Today).

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Из республиканцев поддержал все новые предложения только член палаты представителей Кевин Брейди: он считает, что 20%-ный налог нужно ввести на весь импорт вообще, за счет этого снизить налоги американскому бизнесу, и это уравняет налоговую политику США с другими странами, которые уже «обнаглели».

Экономика Техаса уже страдает из-за низких цен на нефть. По данным Федеральной службы госстатистики США, 33% импорта из Мексики проходит через Техас и на Техас приходится 37% американского экспорта для Мексики. В 2015 г. Техас поставил в Мексику товары на $92 млрд и ввез оттуда - на $84 млрд.

Мексика является торговым партнером Техаса номер один, значительно опережая другие страны, и ввод 20% налога на импорт из Мексики нанесет ущерб экономике Техаса, заявил президент Ассоциации бизнеса Техаса Крис Уоллас. Это предложение может означать потерю рабочих мест и может нанести удар налоговой системе штата.

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