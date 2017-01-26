Президент Мексики отказался от встречи с Трампом

Лидеры двух стран не могут договориться о том, кто должен платить за стену на границе

Президент Мексики Энрике Пенья Ньето отказался от поездки в США для встречи с американским коллегой Дональдом Трампом, передает Reuters.

«Сегодня утром мы сообщили руководству Белого дома, что я не буду присутствовать на встрече, запланированной на следующий вторник», - написал Ньето в микроблоге Twitter. «Мексика вновь заявляет о готовности сотрудничать с США, чтобы достичь соглашения», - добавил он, отметив, что мексиканцы продолжают дружить с американцами. Ньето также потребовал уважительного отношения к Мексике и к нации в целом.

Решение мексиканского лидера связано с высказыванием Трампа о том, что Мексика должна будет оплатить расходы на строительство стены между странами. А если власти страны не собираются платить, то мексиканской стороне лучше отменить запланированную встречу.

«Если Мексика не хочет платить за стену, которая крайне необходима, тогда было бы лучше отменить предстоящую встречу», - написал президент США в микроблоге Twitter. «У США торговый дефицит с Мексикой в $60 млрд. Это односторонняя сделка с момента заключения Договора о зоне свободной торговле в Северной Америке, с огромными цифрами потерь рабочих мест и компаний», - пояснил американский лидер.

Накануне Трамп подписал указ о строительстве стены на границе с Мексикой. Ньето отреагировал на действия Трампа - он выразил сожаление и заявил, что Мексика не будет ничего платить.

«Я уже говорил об этом много раз: Мексика не заплатит ни за какую стену», - заявил Ньето в телеобращении. По его словам, решение о строительстве стены Трамп принял в тот момент, когда власти страны начали переговоры с Белым домом о новых условиях экономического сотрудничества, миграции, инвестиций. «Переговоры важны для нас, для будущего экономики Мексики и общества», - передает его слова AP.

Отмена встречи президентов США и Мексики приведет к росту неопределенности на финансовых рынках, заявил мексиканский министр финансов Хосе Антонио Меаде.

«Это так», - сказал он в эфире местного радио, отвечая на вопрос о возможном влиянии данного решения на рынки. «Нужно будет посмотреть, что происходит, как это будет подано, каково пространство для диалога, какие пути остаются открытыми, нужно будет подождать и быть внимательными к результатам тех встреч, которые идут сейчас», - передает слова министра Reuters.

Трамп и Ньето должны были проводить встречу 31 января. В администрации Трампа считают, что Мексика так или иначе заплатит за стену - может быть, даже путем повышения таможенных пошлин со стороны США. «Есть много способов заставить Мексику поучаствовать», - заявил MSNBC спикер палаты представителей конгресса США Пол Райан.

Накануне в интервью АВС Трамп заявил, что строительство стены на границе с Мексикой начнется «относительно скоро» - через несколько месяцев. По его словам, высота барьера должна быть около 15 м. Стоимость строительства стены длиной 3500 км вдоль южной границы США оценивается в $15–25 млрд.