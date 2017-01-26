Международная жизнь

Города-«убежища» в США не хотят расставаться с иммигрантами

Их не пугает даже возможность лишиться федерального финансирования из-за конфликта с Дональдом Трампом
Жители Нью-Йорка вечером в среду вышли на марш в защиту иммигрантов
Жители Нью-Йорка вечером в среду вышли на марш в защиту иммигрантов
Darren Ornitz / Reuters

Президент США Дональд Трамп в среду подписал указ, обязывающий так называемые города-убежища задерживать нелегальных иммигрантов. В противном случае он пригрозил лишить их федерального финансирования, «за исключением предусмотренных законом случаев». Всего таких городов, не преследующих иностранцев за нарушение иммиграционного законодательства, около 500, включая Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Сан-Франциско и Чикаго. Около 14% их населения составляют иммигранты, у многих из которых нет документов. Но мэры многих городов намерены противостоять этой политике и оспорить законность указа.

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио пообещал защитить около 500 000 нелегальных иммигрантов, живущих в городе, и приказал местным чиновникам найти способ сэкономить $500 млн на случай прекращения федерального финансирования. «Мы намерены остаться городом-убежищем. Среди нас нет чужаков», – заявил мэр Чикаго Рэм Эмануэль.

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