Арбитражные управляющие не смогут менять очередь погашения долгов банкрота

Минэкономразвития отказалось от идеи наделить арбитражного управляющего правом отступать от очередности погашения требований кредиторов, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник в финансово-экономическом блоке правительства. Норма исключена из проекта поправок в закон о банкротстве, подтвердили «Ведомостям» федеральный чиновник и представитель Минэкономразвития. По словам последнего, доработанный проект будет представлен в правительство после согласования с заинтересованными ведомствами. Представители Минюста и ФНС не ответили в понедельник вечером на запросы «Ведомостей».

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