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Статья опубликована в № 4252 от 31.01.2017 под заголовком: Без очереди не заплатить

Арбитражные управляющие не смогут менять очередь погашения долгов банкрота

Против этого выступил Кремль
Минэкономразвития отказалось от идеи наделить арбитражного управляющего правом отступать от очередности погашения требований кредиторов
Минэкономразвития отказалось от идеи наделить арбитражного управляющего правом отступать от очередности погашения требований кредиторов
Е. Разумный / Ведомости

Минэкономразвития отказалось от идеи наделить арбитражного управляющего правом отступать от очередности погашения требований кредиторов, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник в финансово-экономическом блоке правительства. Норма исключена из проекта поправок в закон о банкротстве, подтвердили «Ведомостям» федеральный чиновник и представитель Минэкономразвития. По словам последнего, доработанный проект будет представлен в правительство после согласования с заинтересованными ведомствами. Представители Минюста и ФНС не ответили в понедельник вечером на запросы «Ведомостей».

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