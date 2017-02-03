Правительство ввело мораторий на новые неналоговые платежи

Но он коснется только федеральных платежей, нагрузка на бизнес в регионах может расти

Поручение о моратории было подписано Медведевым в конце января («Ведомости» ознакомились с ним). Министерствам и ведомствам поручено «воздержаться от принятия и внесения в правительство» проектов актов, предусматривающих новые неналоговые платежи, пока не будет принят закон о порядке их введения и расчета. Мораторий не касается налогов и сборов, пошлин, социальных страховых взносов.