Налоги и сборы
Статья опубликована в № 4255 от 03.02.2017 под заголовком: Платежи на паузе

Правительство ввело мораторий на новые неналоговые платежи

Но он коснется только федеральных платежей, нагрузка на бизнес в регионах может расти
  • Елизавета Базанова,
  • Маргарита Папченкова,
  • Екатерина Мереминская
  • / Ведомости
Рынок стабилизировался, поэтому было бы неправильно еще раз откладывать введение, например, экологических платежей, считает представитель Минприроды
Рынок стабилизировался, поэтому было бы неправильно еще раз откладывать введение, например, экологических платежей, считает представитель Минприроды
Е. Разумный / Ведомости

Поручение о моратории было подписано Медведевым в конце января («Ведомости» ознакомились с ним). Министерствам и ведомствам поручено «воздержаться от принятия и внесения в правительство» проектов актов, предусматривающих новые неналоговые платежи, пока не будет принят закон о порядке их введения и расчета. Мораторий не касается налогов и сборов, пошлин, социальных страховых взносов.

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