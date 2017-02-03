Минфин объявил размер закупки валюты в феврале

Средства от дополнительных нефтегазовых доходов в феврале будут направлены, как и сообщалось ранее, на покупку иностранной валюты, говорится в материалах министерства

Рубль почти никак на это не отреагировал

Минфин России оценил дополнительные нефтегазовые доходы в феврале в 113,1 млрд руб. Эти средства будут направлены, как и сообщалось ранее, на покупку иностранной валюты, говорится в материалах министерства.

«Отклонение нефтегазовых доходов федерального бюджета от месячной оценки, соответствующей закону о федеральном бюджете на 2017-2019 гг., в феврале 2017 г. прогнозируется в размере +113,1 млрд руб.», - говорится в сообщении. Соответственно, ежедневный объем покупки иностранной валюты составит 6,3 млрд руб. В ведомстве отмечают, что ЦБ займется покупкой валюты в период с 7 февраля по 6 марта и будет заключать сделки на организованных торгах Московской биржи равномерно в течение дня.

Рубль почти не отреагировал на объявленные Минфином параметры покупки валюты. Курс доллара США составил 59,47 руб. в 12.03 мск, что всего на 4,75 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 63,905 руб., потеряв 4 коп.

25 января Минфин объявил, что начнет покупать валюту в резервы в феврале, а объем операций будет зависеть от суммы нефтегазовых доходов бюджета. Пока фактическая цена на нефть Urals выше $40/баррель, Минфин будет покупать. Если цена на нефть снизится, валюта будет продаваться в объеме выпадающих нефтегазовых доходов. Накопленный объем операций по продаже не может превышать накопленного объема покупок валюты, отмечалось в сообщении Минфина.

Ранее Reuters сообщало, что Минфин прогнозирует дополнительные нефтегазовые доходы бюджета при среднегодовой цене нефти $50 за баррель в 2017 г. в 1,4 трлн, а при $55 - 2 трлн руб.