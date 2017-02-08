Международный бизнес ринулся в Бразилию

Инвесторы готовы не обращать внимание на рецессию, потому что нынешний спад ВВП представляется им цикличным, а не структурным

Несмотря на то что 2016 г. стал вторым годом рецессии в Бразилии, интерес зарубежных инвесторов к стране значительно вырос после импичмента президента Дилмы Руссефф и преобразований, начатых сменившим ее Мишелем Темером. По данным ЦБ Бразилии, прямые иностранные инвестиции (ПИИ) в декабре достигли рекордных для этого месяца $15,4 млрд. Общий размер ПИИ в прошлом году вырос на 6% до $78,9 млрд. При этом опрошенные Центробанком в конце 2016 г. экономисты прогнозировали сокращение ВВП по итогам года на 3,49%.

Двухлетняя рецессия в Бразилии стала самым значительным спадом за столетие.

Страна продолжает вызывать интерес у долгосрочных инвесторов, поскольку ее экономика слишком велика, чтобы ее игнорировать, говорят эксперты. Инвесторы также надеются на проведение Темером структурных реформ. «Хотя бразильская экономика и не в лучшем состоянии, она настолько большая, что компании не могут себе позволить оставаться в стороне», – утверждает экономист Bank of America Merrill Lynch Дэвид Бекер.