Правила
Статья опубликована в № 4259 от 09.02.2017 под заголовком: Отчетность уйдет в секрет

Премьер-министр Дмитрий Медведев облегчит жизнь госкомпаниям, работающим с гостайной

Они получат специальный порядок составления финансовой отчетности
Большинство из этих компаний являются публичными и сами давно публикуют консолидированную отчетность
Большинство из этих компаний являются публичными и сами давно публикуют консолидированную отчетность
Е. Кузьмина / Ведомости

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минфину разработать специальный порядок составления МСФО для тех госкомпаний, отчетность которых содержит гостайну, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на чиновника финансово-экономического блока, знакомого с текстом поручения. Наличие документа подтвердили «Ведомостям» два федеральных чиновника. Получили, прорабатываем, говорит один из них.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
  • NEW скидка 50% на одну из конференций «Ведомостей» по вашему выбору (действует для годовых подписчиков)
  • NEW подарки и скидки от наших партнеров
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике