Минпромторг предлагает ограничить госзакупки импортной мебели

Минпромторг направил в правительство важный нормативный документ, который касается запрета на госзакупки импортной мебели, рассказал министр промышленности и торговли Денис Мантуров на совещании по лесоперерабатывающей промышленности. Это поддержит российских производителей, чьи мощности загружены на 40-50%, рассчитывает он. «И тем самым они готовы возместить весь выпадающий в результате запрета объем, оцениваемый примерно в 30-40 млрд руб. в год», — сказал Мантуров (цитата по ТАСС).

Импортозамещение в виде ограничения доступа к госзаказу широко применяется правительством с января 2014 г. Уже введены ограничения на оборудование для оборонной отрасли, машиностроения, на медицинские изделия, лекарства, программное обеспечение. Часть из них покупать при наличии российского аналога нельзя (это касается оборонной продукции, программного обеспечения). Для других действует правило «третий лишний» (лекарства и медизделия). Еще один вид ограничений — российские поставщики получают ценовое преимущество в 15% на торгах (продукты питания, посуда, оборудование). В сентябре правительство распространило ценовые преференции на закупки госкомпаний, госкорпораций и естественных монополий.

Какой именно вид ограничений предлагает Минпромторг для иностранной мебели, министерство пока не уточнило.

Цены госконтрактов из-за импортозамещения выросли на 40%, заявил в феврале 2016 г. замминистра экономического развития Евгений Елин. Большинство мероприятий по импортозамещению отрицательно влияет на конкуренцию и эффективность товарных рынков, констатировала в докладе о состоянии конкуренции Федеральная антимонопольная служба (ФАС).

За два с половиной года работы контрактной системы среднее количество участников торгов — менее трех, причем на трети торгов цена не снижается, закупки государства так и не стали прозрачными, показал Национальный рейтинг прозрачности закупок — 2016 . На закупках по завышенным ценам государство потеряло около 180 млрд руб. (2,68% от заказа), а за год до этого — 247,3 млрд (4,3%). Данные отчасти подтверждают заявления Минэкономразвития о том, что за импортозамещение приходится платить, комментировал председатель организационного комитета рейтинга Виктор Симоненко.

Растут цены, но не качество продукции, делала вывод ФАС и предлагала ограничить политику импортозамещения несколькими сферами: оборона, обеспечение фармацевтической и продуктовой безопасности.

Эффект от ограничения закупок иностранной продукции пока не посчитан, его и невозможно посчитать, поскольку не ведется отдельная статистика, замечает директор «Бюро контрактной информации» Иван Бегтин.