Система госзакупок переходит к «Ростеху»

Проект распоряжения, назначающего «дочку» «Ростеха» «РТ – проектные технологии» (РТПТ) единственным исполнителем по контракту на эксплуатацию Единой информационной системы госзакупок (ЕИС), находится в правительстве. Об этом «Ведомостям» рассказали два федеральных чиновника и сотрудник РТПТ. Срок контракта – 2017–2018 гг. Проект подготовлен Минфином, прошел все необходимые согласования и в ближайшие дни может быть подписан премьером Дмитрием Медведевым, говорит чиновник. Представители премьера, первого вице-премьера Игоря Шувалова, Минфина и Минэкономразвития не ответили на запросы «Ведомостей». Представитель РТПТ отказался от комментариев.

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