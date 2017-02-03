Система госзакупок переходит к «Ростеху»

«Ростех» с осени просил без конкурса отдать РТПТ заказ на ЕИС
Е. Разумный / Ведомости
Проект распоряжения, назначающего «дочку» «Ростеха» «РТ – проектные технологии» (РТПТ) единственным исполнителем по контракту на эксплуатацию Единой информационной системы госзакупок (ЕИС), находится в правительстве. Об этом «Ведомостям» рассказали два федеральных чиновника и сотрудник РТПТ. Срок контракта – 2017–2018 гг. Проект подготовлен Минфином, прошел все необходимые согласования и в ближайшие дни может быть подписан премьером Дмитрием Медведевым, говорит чиновник. Представители премьера, первого вице-премьера Игоря Шувалова, Минфина и Минэкономразвития не ответили на запросы «Ведомостей». Представитель РТПТ отказался от комментариев.