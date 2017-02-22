Как американский бизнес обороняется от критики Трампа

С приходом в Белый дом Дональда Трампа поводом для паники в американских компаниях стали даже лишние140 символов в интернете – такова длина сообщения в Twitter. По всем Соединенным Штатам компании сейчас разрабатывают планы оперативного реагирования на твиты президента. Одни раздумывают над размещением специально созданной рекламы на телеканалах и в телешоу, из которых Трамп, по-видимому, часто берет поводы для критики. Другие стремятся предотвратить выпады президента, активно распространяя информацию о запланированном увеличении количества рабочих мест.

«Абсолютно все компании и ассоциации в Вашингтоне думают над тем, как они будут отвечать на возможные твиты Трампа», – говорит партнер Firehouse Strategies и политтехнолог республиканской партии Алекс Конант.

Представитель президента заявила, что Трамп «сосредоточен на работе со всеми компаниями, чтобы улучшить экономическую ситуацию и создать рабочие места для всех американцев».

В январе Трамп раскритиковал в Twitter компанию Toyota Motor за планы «построить завод в Нижней Калифорнии в Мексике» и потребовал «строить заводы в США или платить высокие импортные пошлины». Едва сообщение было опубликовано, телефон директора по внешним связям Toyota Скотта Вазина начал разрываться от звонков журналистов и подчиненных. За несколько дней до этого Вазин обсуждал с генеральным директором Toyota North America Джеймсом Лентцем и исполнительным вице-президентом корпорации Саймоном Нагатой, как реагировать на подобные твиты Трампа. «Мы понимали, что этот момент скоро настанет», – говорит Вазин, отмечая, что мишенью президента стали компании, инвестирующие в Мексику.