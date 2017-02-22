Зарплаты и занятость
Статья опубликована в № 4268 от 22.02.2017 под заголовком: Игра на опережение

Как американский бизнес обороняется от критики Трампа

Некоторые крупные компании предпочитают действовать на опережение
По всем Соединенным Штатам компании сейчас разрабатывают планы оперативного реагирования на твиты президента
По всем Соединенным Штатам компании сейчас разрабатывают планы оперативного реагирования на твиты президента
Evan Vucci / AP

С приходом в Белый дом Дональда Трампа поводом для паники в американских компаниях стали даже лишние140 символов в интернете – такова длина сообщения в Twitter. По всем Соединенным Штатам компании сейчас разрабатывают планы оперативного реагирования на твиты президента. Одни раздумывают над размещением специально созданной рекламы на телеканалах и в телешоу, из которых Трамп, по-видимому, часто берет поводы для критики. Другие стремятся предотвратить выпады президента, активно распространяя информацию о запланированном увеличении количества рабочих мест.

«Абсолютно все компании и ассоциации в Вашингтоне думают над тем, как они будут отвечать на возможные твиты Трампа», – говорит партнер Firehouse Strategies и политтехнолог республиканской партии Алекс Конант.

Представитель президента заявила, что Трамп «сосредоточен на работе со всеми компаниями, чтобы улучшить экономическую ситуацию и создать рабочие места для всех американцев».

В январе Трамп раскритиковал в Twitter компанию Toyota Motor за планы «построить завод в Нижней Калифорнии в Мексике» и потребовал «строить заводы в США или платить высокие импортные пошлины». Едва сообщение было опубликовано, телефон директора по внешним связям Toyota Скотта Вазина начал разрываться от звонков журналистов и подчиненных. За несколько дней до этого Вазин обсуждал с генеральным директором Toyota North America Джеймсом Лентцем и исполнительным вице-президентом корпорации Саймоном Нагатой, как реагировать на подобные твиты Трампа. «Мы понимали, что этот момент скоро настанет», – говорит Вазин, отмечая, что мишенью президента стали компании, инвестирующие в Мексику.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
  • NEW скидка 50% на одну из конференций «Ведомостей» по вашему выбору (действует для годовых подписчиков)
  • NEW подарки и скидки от наших партнеров
Выбор редактора
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике