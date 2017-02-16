Менеджмент
Статья опубликована в № 4264 от 16.02.2017 под заголовком: Не работают из-за политики

Из-за политики американцы стали хуже работать

Потому что тратят гораздо больше времени, чем прежде, на чтение политических новостей
Почти треть участников опроса признались, что их коллеги тратят на разговоры о политике больше времени, чем на работу
Почти треть участников опроса признались, что их коллеги тратят на разговоры о политике больше времени, чем на работу
Created by Pressfoto / Freepik

Выборы президента США прошли, но сотрудники американских компаний тратят существенную часть рабочего времени на чтение политических новостей, их обсуждение и споры с коллегами, показало недавнее исследование. Компания BetterWorks Systems, разрабатывающая программное обеспечение для контроля производительности труда, с 31 января по 2 февраля 2017 г. опросила 500 работающих полный день взрослых сотрудников и выяснила, что 87% читают посвященные политике публикации в социальных сетях в рабочее время.

Более 20% опрошенных читают 20 и более публикаций в день – таким образом, ежедневно они тратят в среднем два часа на чтение и разговоры о политике, при этом 22% участников опроса посвящают этому более трех часов в день.

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