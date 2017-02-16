Из-за политики американцы стали хуже работать

Почти треть участников опроса признались, что их коллеги тратят на разговоры о политике больше времени, чем на работу

Потому что тратят гораздо больше времени, чем прежде, на чтение политических новостей

Выборы президента США прошли, но сотрудники американских компаний тратят существенную часть рабочего времени на чтение политических новостей, их обсуждение и споры с коллегами, показало недавнее исследование. Компания BetterWorks Systems, разрабатывающая программное обеспечение для контроля производительности труда, с 31 января по 2 февраля 2017 г. опросила 500 работающих полный день взрослых сотрудников и выяснила, что 87% читают посвященные политике публикации в социальных сетях в рабочее время.

Более 20% опрошенных читают 20 и более публикаций в день – таким образом, ежедневно они тратят в среднем два часа на чтение и разговоры о политике, при этом 22% участников опроса посвящают этому более трех часов в день.