Китайский труд стал дороже бразильского и мексиканского

Средний уровень почасовой оплаты труды в производственном секторе Китая теперь выше, чем в Бразилии и Мексике, и быстро приближается к уровню Греции и Португалии. По данным Euromonitor International, в 2005-2016 гг. заработок китайских рабочих утроился до $3,6 в час. Если учитывать все секторы экономики, то зарплаты в Китае превосходят уровни всех крупных стран Латинской Америки, за исключением Чили, и достигают около 70% от уровня периферийных стран еврозоны.

В России на производстве теперь зарабатывают меньше, чем в Китае, а в целом по экономике – столько же (см. врез).