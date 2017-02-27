Мировая экономика

Китайский труд стал дороже бразильского и мексиканского

Зарплаты в Китае опередили российские и приближаются к уровню периферийных стран еврозоны
AFP

Средний уровень почасовой оплаты труды в производственном секторе Китая теперь выше, чем в Бразилии и Мексике, и быстро приближается к уровню Греции и Португалии. По данным Euromonitor International, в 2005-2016 гг. заработок китайских рабочих утроился до $3,6 в час. Если учитывать все секторы экономики, то зарплаты в Китае превосходят уровни всех крупных стран Латинской Америки, за исключением Чили, и достигают около 70% от уровня периферийных стран еврозоны.

В России на производстве теперь зарабатывают меньше, чем в Китае, а в целом по экономике – столько же (см. врез).

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Селищев
21:17 27.02.2017
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