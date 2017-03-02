Инфляция в еврозоне достигла 2% впервые за четыре года

Годовой темп инфляции в еврозоне в феврале достиг целевых 2% впервые с января 2013 г. Он ускорился по сравнению с 1,8% в январе отчасти благодаря росту цен на энергоресурсы. При этом в Германии инфляция достигла 2,2%, а в Испании превысила 3%.

Недовольство Берлина Рост цен – чувствительный вопрос для Германии, где многие вкладчики страдают из-за низких процентных ставок ЕЦБ. Инфляция в стране в феврале достигла 2,2%, самого высокого уровня за четыре с лишним года. Как заявил председатель Бундесбанка Йенс Вайдманн, один из самых влиятельных членов правления ЕЦБ, прогнозное значение инфляции для Германии и всей еврозоны может вырасти на 0,5 процентного пункта. Правда, он признал, что к концу года инфляция должна замедлиться.

Тем не менее, базовая инфляция, не учитывающая волатильные цены на энергоресурсы и продукты питания, остался на уровне 0,9%. Она остается ниже 1% с августа 2013 г. По данным Eurostat, цены на энергоресурсы в феврале выросли на 9,2% в годовом выражении; на еду, табак и алкоголь – на 2,5%; на услуги – на 1,3%.

В марте исполняется два года с тех пор, как Европейский центральный банк начал программу денежного стимулирования с целью ускорить экономический рост и инфляцию в еврозоне. В ходе нее он приобрел активы уже более чем на 1,5 трлн евро. Поскольку инфляция наконец достигла целевого значения, президент ЕЦБ Марио Драги, возможно, столкнется с более сильным давлением сторонников ужесточения денежной политики (см. врез).

Но многие экономисты считают, что в ближайшие месяцы инфляция, вероятно, достигнет пикового значения, а в конце 2017 г. и 2018 г. снова замедлится. «Начиная с этого месяца, из-за эффекта базы цены на энергоресурсы начнут показывать снижение, а повышательное давление на цены продуктов питания, видимо, начнет ослабевать», – говорит экономист Citigroup Джада Джани.

ЕЦБ продолжает держать процентные ставки на исторически низких уровнях и обещал в этом году приобрести облигации на 780 млрд евро. Предпринятые им меры помогли восстановить экономику еврозоны в последние месяцы, а уровень безработицы в регионе снизился до минимума со времен долгового кризиса в 2012 г. Как сообщил Eurostat, безработицы в январе осталась равна 9,6%.

Перевел Алексей Невельский