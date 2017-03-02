Мировая экономика

Инфляция в еврозоне достигла 2% впервые за четыре года

Но ЕЦБ пока не готов ужесточать денежную политику
Одним из основных факторов ускорения инфляции стал рост цен на энергоресурсы
Одним из основных факторов ускорения инфляции стал рост цен на энергоресурсы
Thomas Peter / Reuters

Годовой темп инфляции в еврозоне в феврале достиг целевых 2% впервые с января 2013 г. Он ускорился по сравнению с 1,8% в январе отчасти благодаря росту цен на энергоресурсы. При этом в Германии инфляция достигла 2,2%, а в Испании превысила 3%.

Недовольство Берлина

Рост цен – чувствительный вопрос для Германии, где многие вкладчики страдают из-за низких процентных ставок ЕЦБ. Инфляция в стране в феврале достигла 2,2%, самого высокого уровня за четыре с лишним года. Как заявил председатель Бундесбанка Йенс Вайдманн, один из самых влиятельных членов правления ЕЦБ, прогнозное значение инфляции для Германии и всей еврозоны может вырасти на 0,5 процентного пункта. Правда, он признал, что к концу года инфляция должна замедлиться.

Тем не менее, базовая инфляция, не учитывающая волатильные цены на энергоресурсы и продукты питания, остался на уровне 0,9%. Она остается ниже 1% с августа 2013 г. По данным Eurostat, цены на энергоресурсы в феврале выросли на 9,2% в годовом выражении; на еду, табак и алкоголь – на 2,5%; на услуги – на 1,3%.

В марте исполняется два года с тех пор, как Европейский центральный банк начал программу денежного стимулирования с целью ускорить экономический рост и инфляцию в еврозоне. В ходе нее он приобрел активы уже более чем на 1,5 трлн евро. Поскольку инфляция наконец достигла целевого значения, президент ЕЦБ Марио Драги, возможно, столкнется с более сильным давлением сторонников ужесточения денежной политики (см. врез).

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Но многие экономисты считают, что в ближайшие месяцы инфляция, вероятно, достигнет пикового значения, а в конце 2017 г. и 2018 г. снова замедлится. «Начиная с этого месяца, из-за эффекта базы цены на энергоресурсы начнут показывать снижение, а повышательное давление на цены продуктов питания, видимо, начнет ослабевать», – говорит экономист Citigroup Джада Джани.

ЕЦБ продолжает держать процентные ставки на исторически низких уровнях и обещал в этом году приобрести облигации на 780 млрд евро. Предпринятые им меры помогли восстановить экономику еврозоны в последние месяцы, а уровень безработицы в регионе снизился до минимума со времен долгового кризиса в 2012 г. Как сообщил Eurostat, безработицы в январе осталась равна 9,6%.

Перевел Алексей Невельский

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