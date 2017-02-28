Самый радикальный в мире эксперимент с денежной политикой не сработал

Дефляция определяет поведение 20 млн японцев в возрасте 20-34 лет: они привыкли, что завтра цены будут ниже, чем сегодня, и инстинктивно предпочитают не рисковать, а экономить

США по-видимому раньше других стран откажутся от политики ультранизких процентных ставок, которую центробанки использовали для стимулирования экономического роста и борьбы с дефляцией. Федеральная резервная система США уже начала повышать ставки, а Европейский центральный банк думает над сокращением своей программы стимулирования. Но это не касается Японии, проводящей самый длительный и радикальный эксперимент со ставками. Прошло уже четверть века с тех пор, как лопнул пузырь на местном рынке недвижимости, и за это время в стране выросло целое поколение бережливых людей, не видевших ничего, кроме экономических проблем, стагнации зарплат и дефляции.

Уверенность в том, что дефляция продолжится, настолько укоренилась, что проблемы в денежной политике представляются уже непреодолимыми. Это должно послужить уроком для других стран. «Даже с помощью радикальной политики сложно изменить дефляционный тип мышления, - говорит Фредерик Нойманн из HSBC. - Готов поспорить, что Япония будет оставаться в этом состоянии еще много лет».