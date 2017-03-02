Инвестиции в основной капитал в Ленобласти выросли на 11,6%

На рост показателя главным образом повлияли инвестиции в производство и распределение электроэнергии, газа и воды, которые выросли за год

Инвестиции в основной капитал в Ленинградской области по итогам 2016 года выросли на 11,6% до 262,1 млрд руб., свидетельствуют данные Петростата.

На рост показателя главным образом повлияли инвестиции в производство и распределение электроэнергии, газа и воды, которые выросли за год на 28,6%, до 61 млрд руб. и составили 23% от общего объема инвестиций в экономику региона. Еще четверть от общего объема инвестиций - вложения в транспорт и связь, которые выросли на 3,9%, до 65,6 млрд руб. Более 57 млрд руб, или около 22% всех инвестиций, было сделано в обрабатывающие производства (+6,8% по сравнению с 2015 г.). Инвестиции в операции с недвижимым имуществом, аренду и предоставление услуг в 2016 г. в Ленобласти упали на 28% до 24,9 млрд руб.

В правительстве региона рост объясняют реализацией нескольких крупных проектов. В частности, по данным пресс-службы, 5 млрд руб. составили инвестиции в предприятие транспортного машиностроения по выпуску вагонов-цистерн нового поколения ЗАО «ТихвинХимМаш», которое запустила НПК «Объединенная вагонная компания», около 2,5 млрд руб. вложено в индустриальный парк «Ладожский» для импортозамещающих предприятий, продолжение реализации проекта КИНЭФ обеспечило еще 1,7 млрд руб. инвестиций, создание производства SD-карт памяти компании Sony совместно с российской компанией SuperWave - еще 700 млн руб.

Рост инвестиций на 11,6% год к году в сопоставимых ценах за 2016 г. – сильный показатель по общероссийским меркам, тем не менее, динамика преимущественно является следствием эффекта низкой базы, говорит аналитик ГК «Финам» Тимур Нигматуллин. В целом по России это показатель в прошлом году снизился на 2,3%, в Петербурге увеличился на 12,4% до 582,3 млрд руб.

Достигнутый в 2016 г. уровень в 262 млрд руб. с учетом ситуации в экономике России, а также ухудшения показателей строительного комплекса – блестящий результат, полагает гендиректор «INFOLine-Аналитика» Михаил Бурмистров. Правительство региона сумело эффективно адаптировать инвестиционный климат в регионе к изменившимся потребностям инвесторов, считает он.

За 2013 и 2014 гг. инвестиции в экономику Ленобласти упали почти вдвое (с 330 млрд руб. по итогам 2012 г. до 170 млрд руб. в 2014 г.), продолжает Нигматлуллин. Драйверами падения из-за санкций, роста ставок по кредитам и девальвации рубля выступали обрабатывающие производства, добавляет он. Инвестиции в экономику региона вновь начали расти с 2015 г. (+17%).

В 2010-2013 гг. инвестиции достигли максимальных значений в связи с реализацией ряда проектов общероссийского значения, в их числе комплекс глубокой переработки нефти на Киришинефтеоргсинтезе (объем инвестиций 88,5 млрд. руб.) и Тихвинский вагоностроительный завод ( 36 млрд. руб.), говорит Бурмистров.

Замедление роста инвестиций с 17% в 2015 до 11% в 2016 г, наверняка носит временный характер и связано с макроэкономическими циклами региона, с обширным освоением инвестиций в предыдущий год, считает аналитик «Алор Брокер» Кирилл Яковенко. В 2017 г. экономика области может рассчитывать на рост инвестиций в 15-20%, этому будет способствовать укрепление рубля и хорошие перспективы российской экономики в целом, ожидания отмены санкций, приближение «выборного» 2018 года, прогнозирует Яковенко.

По прогнозу Бурмистрова, рост инвестиций до уровней выше 300 млрд. руб. представляется более вероятным в 2018-2019 гг., в то время как в 2017 г. данный показатель будет близок к уровню 2016 г.

Поскольку в кризис сами производственные мощности, здания, инфраструктура и т.п. никуда не исчезли , в 2017 г. вполне можно рассчитывать на сохранение двузначных темпов роста инвестиций в капитал при отсутствии внешних потрясений (нефть, геополитика), скорее всего, динамика окажется внутри диапазона 10-20%, прогнозирует Нигматуллин. Тормозить рост будет сознательное ограничение властями жилой застройки (программа «Светофор»), добавил он, также стоит отметить эффект жесткой монетарной политики ЦБ РФ, которую регулятор значительно смягчит в лучшем случае во втором полугодии.

По мнению Яковенко, рост в этом году будет опираться в основном на проекты в строительстве. Большой нереализованный в прошлые годы потенциал есть у сельского хозяйства, в котором с на фоне акцента государства на импортозамещение можно делать большие инвестпроекты с участием государства и зарабатывать хорошие деньги, добавил Яковенко.