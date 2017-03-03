40% госзаказчиков не могут провести закупку, сообщило Минэкономразвития

В системе госзакупок кризис: только 61% федеральных и региональных заказчиков утвердили планы и планы-графики, без которых проводить закупки нельзя, рассказал замминистра экономразвития Евгений Елин – 74 500 заказчиков не смогли приступить к размещению контрактов. Всего организаций-госзаказчиков 280 828, но закупал в 2016 г. только 190 171 заказчик (данные Минэкономразвития).

Закупки вообще не шли весь январь – невозможно было внести изменения в планы-графики, рассказал Игорь Лебедев из Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры, проблему решили только в феврале. В начале года планы не могли разместить в Единой информационной системе более 180 000 закупщиков, писал месяц назад Елин первому вице-премьеру Игорю Шувалову («Ведомости» ознакомились с содержанием письма). Представитель секретариата Шувалова подтвердил получение письма, но от комментариев отказался.

Есть положительная динамика, не согласен замруководителя казначейства Сергей Гуральников: в системе опубликовано 120% извещений от аналогичного периода прошлого года.

Надо закупить пять пожарных машин, а закупку не провести – невозможно изменить план-график, жалуется зампред комитета по управлению госимуществом Карелии Елена Игнатенкова.

Причина – дополнительное регулирование, объясняет Елин. С 2017 г. введен казначейский контроль, теперь надо сопоставить шесть видов информации о закупке – планы, планы-графики, извещения и т. д., говорит директор департамента Минэкономразвития Максим Чемерисов: у 3,3 млн контрактов это можно сделать только автоматически, но автоматизировать это не удалось. Сложности возникают при создании и планов, которые с 2017 г. должны быть трехлетними, и планов-графиков, которые делаются на год, сказано в письме Шувалову.

Каждое изменение планов требует не менее пяти согласований для региональных заказчиков, писал Елин. Контроль носит блокирующий характер, объяснил Чемерисов: пока документ не проверен, его нельзя разместить в информационной системе.

Резкие заявления За год в дополнение к закону о закупках принято порядка 70 нормативных актов, заявил аудитор Счетной палаты Максим Рохмистров на коллегии ФАС в среду. Может быть, настало время остановиться и подумать о тех людях, которые законом пользуются, и сделать так, чтобы изменения хотя бы вступили в силу в новом финансовом году, предложил он.

Надо внести изменения в постановление правительства и снять блокирующий характер казначейского контроля, предлагал Елин в письме. Минфин также предложил правительству приостановить обязательный казначейский контроль за госзаказом до 1 января 2019 г., рассказывал «Ведомостям» федеральный чиновник.

А позже надо внести изменения в сам закон о госзакупках, сократив втрое казначейский контроль: оставить проверку информации в извещениях о закупках и информации, которая попадает в реестр контрактов, предлагал в письме Елин. Первое важно проверять на соответствие финансовым обязательствам.

Обращение и согласованный проект постановления были направлены в правительство очень давно и, если бы их приняли, проблема решилась бы, заметил Елин. Но они вернулись с объяснением – недостаточно обоснований для внесения изменений, рассказал он.

Минфин рассматривает возможность дать право регионам и муниципальным образованиям до 1 января 2018 г. самостоятельно решать, будет контроль финансового органа предварительным или сделать его последующим, ответил представитель Минфина.

Избыточный контроль надо отменять, считает Игнатенкова. Можно оставить только контроль за протоколами и что-то одно – контроль или за планами, или за извещениями, предлагает она. Извещения формируются автоматически на основе данных из планов-графиков, проверять и то и другое бессмысленно, согласна начальник управления муниципального заказа Челябинска Наталья Гутова.