У должников может появиться реальная альтернатива банкротству

Статья опубликована в № 4273 от 03.03.2017 под заголовком: Должники возьмут себя в руки

Минэкономразвития подготовило законопроект, который позволит компаниям, столкнувшимся с угрозой банкротства, самим подать в суд заявление о реструктуризации их бизнеса. Об этом «Ведомостям» рассказал федеральный чиновник и подтвердил представитель министерства. Ранее о таких поправках сообщал «Интерфакс». Это альтернатива подачи компанией заявления о признании ее банкротом, отмечает представитель Минэкономразвития.