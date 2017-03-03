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Статья опубликована в № 4273 от 03.03.2017 под заголовком: Должники возьмут себя в руки

У должников может появиться реальная альтернатива банкротству

Минэкономразвития предлагает механизм, который сохранит контроль над бизнесом
Должникам будет проще сохранить свое имущество при банкротстве
Должникам будет проще сохранить свое имущество при банкротстве
Евгений Разумный / Ведомости

Минэкономразвития подготовило законопроект, который позволит компаниям, столкнувшимся с угрозой банкротства, самим подать в суд заявление о реструктуризации их бизнеса. Об этом «Ведомостям» рассказал федеральный чиновник и подтвердил представитель министерства. Ранее о таких поправках сообщал «Интерфакс». Это альтернатива подачи компанией заявления о признании ее банкротом, отмечает представитель Минэкономразвития.

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