У должников может появиться реальная альтернатива банкротству

Должникам будет проще сохранить свое имущество при банкротстве
Евгений Разумный / Ведомости
Минэкономразвития подготовило законопроект, который позволит компаниям, столкнувшимся с угрозой банкротства, самим подать в суд заявление о реструктуризации их бизнеса. Об этом «Ведомостям» рассказал федеральный чиновник и подтвердил представитель министерства. Ранее о таких поправках сообщал «Интерфакс». Это альтернатива подачи компанией заявления о признании ее банкротом, отмечает представитель Минэкономразвития.