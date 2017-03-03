Решение ФАС, угрожающее концессиям, обжаловано в суде

«Башкирдорстрой» обжаловал в суде решение ФАС, угрожающее рынку концессий. 3 марта в Арбитражном суде Москвы прошло предварительное судебное заседание, слушание назначено на 7 апреля, рассказал «Ведомостям» исполнительный вице-президент Газпромбанка Алексей Чичканов.

ФАС в конце января решила, что нужно аннулировать результаты конкурса на строительство дороги Стерлитамак - Магнитогорск. «Башкирдорстрой» был признан победителем конкурса, а Газпромбанк - финансирующий банк. В ФАС обратился другой участник, ООО «Южноуральская дирекция автодороги», и попросил признать, что его заявку отклонили необоснованно. ФАС не согласилась, зато постановила аннулировать результаты конкурса. Все расходы концессионера, по проекту, должны были покрываться платой от государства, что, как посчитала ФАС, нарушает закон.

Позиция ФАС

Это имитация концессии, заявил руководитель ФАС Игорь Артемьев на пресс-конференции 1 марта. Концессия - это аренда с инвестиционными условиями, напомнил он на правах соавтора закона о концессиях. Сейчас жуликам, махинаторам и горе-политикам стало удобно поддерживать схемы, в которых на первый взгляд концессионер что-то платит, а потом государство ему возмещает, продолжил Артемьев. Но если бюджет все равно платит 100%, где инвестиционные условия, спросил руководитель ФАС. Это просто обход закона о госзакупках, считает он. «Мы будем преследовать такие концессии, мы будем разрушать их через суды и будем стремиться к тому, чтобы эти имитаторы были наказаны», - пообещал Артемьев.

По условиям башкирского конкурса инвестиционная составляющая была, считает исполнительный директор Национальной ассоциации концессионеров и долгосрочных инвесторов в инфраструктуру Светлана Бик: разница между государственным капитальным грантом и стоимостью объекта - больше 4 млрд руб., эту разницу и должен был привлечь концессионер. По условиям конкурса деньги за проезд по дороге должны поступать в бюджет, который в таком случае должен компенсировать затраты концессионера.

Если ФАС считает незаконными все концессии, где затраты инвестора компенсируются из бюджета, то под сомнение ставятся минимум шесть федеральных концессий, включая «Платон», платную трассу Москва - Петербург и ЦКАД, а также несколько крупных региональных проектов, где используется такой платежный механизм, говорит Чичканов. В том числе под угрозой и региональные проекты, рассчитывающие на сборы «Платона», замечает предправления Центра развития ГЧП Павел Селезнев.

ФАС готова проверить, есть ли нарушения в соглашении по «Платону», если поступит соответствующее обращение, заявил Артемьев. И если ФАС поймет, что это не концессия, тогда потребует, чтобы концессией ее не называли, сказал руководитель службы.

Чем опасно решение ФАС?

Удивительно слышать подобного рода заявление, потому что концессионное соглашение заключено в полном соответствии с законом, заявил в пятницу руководитель Росавтодора Роман Старовойт (цитата по ТАСС).

Заявление ФАС чрезвычайно опасно для чувствительного рынка ГЧП, особенно с учетом обобщающей, безапелляционной и обвинительной стилистики, считает исполнительный директор Национальной ассоциации концессионеров и долгосрочных инвесторов в инфраструктуру Светлана Бик. Если у ФАС накопились претензии, то есть же другие формы цивилизованного взаимодействия - встречи с участниками рынка, объяснения, а слова о мошенниках и угрозы преследовать концессии могут отпугнуть инвесторов, предупреждает Бик.

Недопустимо принимать решения, которые подорвут устойчивость института ГЧП-проектов, заявил замминистра экономического развития Станислав Воскресенский (цитата ТАСС). Пересмотр условий ранее заключенных соглашений может подорвать инвестиционную основу бизнеса, в том числе того, который поддерживает инфраструктурные проекты, предупредил замминистра транспорта Евгений Дитрих. Вопрос правомерности или неправомерности действий ФАС в отношении аннулирования конкретных конкурсов может определить только суд, заметил Воскресенский.

Если позиция ФАС будет поддержана судом и сформируется правоприменительная практика, это затруднит, если не уничтожит, применение в России модели ГЧП, построенной на возврате инвестиций за счет растянутых во времени платежей из бюджета, предупреждает Селезнев.

Впрочем, Артемьев уже дал понять, что решение суда по концессии на дорогу в Башкирии его не остановит. Если суды решат, что ФАС ошибается и понадобятся изменения в законодательство, то ФАС будет их с упорством добиваться, предупредил Артемьев. Даже в случае положительного решения суда лучше внести изменения в закон, чтобы подобных претензий не возникало, замечает Чичканов.