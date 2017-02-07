ФАС вынесла решение, угрожающее рынку концессий

Решение ФАС связано с тендером на строительство дороги Стерлитамак – Магнитогорск в Башкирии, проведенным в конце 2016 г. (см. врез). Конкурсная комиссия сочла, что предложение одного из претендентов – ООО «Южноуральская дирекция автодороги» – не соответствует требованиям, так как в письме поддержки от финансирующих организаций (башкирское отделение Сбербанка и «Глобэкс») было недостаточно данных. Компания с этим не согласилась и обратилась в ФАС с просьбой признать необоснованным решение республиканского комитета по транспорту и дорожному хозяйству.

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