ФАС вынесла решение, угрожающее рынку концессий

Из-за решения ФАС у рынка дорожных концессий туманное будущее
Сергей Портер / Ведомости
Решение ФАС связано с тендером на строительство дороги Стерлитамак – Магнитогорск в Башкирии, проведенным в конце 2016 г. (см. врез). Конкурсная комиссия сочла, что предложение одного из претендентов – ООО «Южноуральская дирекция автодороги» – не соответствует требованиям, так как в письме поддержки от финансирующих организаций (башкирское отделение Сбербанка и «Глобэкс») было недостаточно данных. Компания с этим не согласилась и обратилась в ФАС с просьбой признать необоснованным решение республиканского комитета по транспорту и дорожному хозяйству.