Когда начнутся реформы и почему россияне равнодушны к демократии

Если Алтай – аграрный край, то должна ли у него быть аграрная судьба и можно ли эту судьбу изменить

Сколько продлится застой, способна ли власть на реформы и почему россияне не голосуют за демократию – об этом рассказали участникам Алтайского форума московские эксперты.

«Сибирский Давос»

Международную экономическую конференцию «Западная Сибирь: регион, экономика, инвестиции», ежегодно проходящую на Алтае с 2002 г., неформально назвали «сибирским Давосом»: она начиналась на горном курорте Белокуриха и даже сессии организаторы устраивали так, чтобы в перерыве у гостей было время покататься на лыжах, как на Давосе швейцарском. От других экономических форумов, проводимых в России, алтайская конференция отличается примерно всем, начиная с неформального статуса – ее инициировал бывший вице-спикер Госдумы Владимир Рыжков и неизменно поддерживает занимающийся гражданским образованием германский Фонд Фридриха Науманна.

«Сибирский Давос», хоть и назывался международным, оставался событием преимущественно регионального масштаба, пока в прошлом году не получил действительно международный резонанс из-за того, что был сорван. Туристические комплексы и Алтайского края, а затем и соседней Республики Алтай один за другим отказывали организаторам, сетуя то на прорыв трубы, то на эпидемию гриппа; а прилетевшие из Москвы гости, включая посла Евросоюза, обнаружили, что из гостиницы их выселили и придется поискать пристанища в 200 км к северу, в Барнауле. Конференцию в итоге провели в узком составе в банкетном зале одного из ресторанов. Рыжков связал саботаж конференции с давлением властей обоих регионов: «сибирский Давос», ранее посещаемый федеральными чиновниками и руководителями крупных российских компаний, превратился в форум оппозиционного политика.

В Белокурихе теперь заседает «зерновой Давос» – зимний форум для предприятий аграрно-промышленного комплекса, организуемый администрацией Алтайского края. Экономическую же конференцию в этом году снова провели в Барнауле в начале марта. В небольшом конференц-зале гостиницы собрались порядка 70 человек – в основном преподаватели вузов, предприниматели, журналисты, общественные активисты из обоих регионов Алтая, а также из соседних – Новосибирска, Кемерово. Спикеры прибыли из Москвы, почти все из них – руководители либо представители российских экономических think tanks, участвующие в подготовке стратегии развития России, которая под руководством главы Центра стратегических разработок Алексея Кудрина пишется для президента Владимира Путина.

Умеренно и позитивно

Алтайский край в рейтинге качества жизни в регионах, который составляет РИА «Рейтинг», находится в последней четверти списка. Доход на душу населения здесь, по данным Росстата, на треть ниже, чем среднероссийский, по размеру средней зарплаты регион – на третьем месте с конца среди 85 субъектов Российской Федерации. Почти каждый пятый житель живет за чертой бедности (в среднем в России – каждый седьмой), порядка четверти доходов населения формируются за счет социальных выплат. Пенсионеров в расчете на одного работающего здесь больше, чем в среднем по России – молодые из края уезжают: в прошлом году население региона сократилось примерно на 10500 человек (на 0,5%), из них две трети уехали в другие регионы, рассказала бывший депутат Алтайского краевого заксобрания Елена Клюшникова.

Зато двузначными цифрами растет сельское хозяйство – его доля в ВРП региона втрое больше, чем в российском ВВП, и оно обеспечивает работой каждого третьего занятого алтайца. По своему размеру экономика Алтайского края сопоставима с Арменией или Монголией ($11,8 млрд в 2014 г.): у более чем половины российских регионов ВРП меньше.

Из обнаруженного в одной из торговых точек Барнаула бесплатного «Сборника №12 социально-экономических показателей», составленного городской администрацией, следовало, что за прошлый год в столице региона упали только строительство и число обращений граждан в городскую администрацию. Остальные показатели не так чтоб уж очень плохи, если, правда, считать их в номинальном выражении (без учета инфляции). Сборник щедро украшен цитатами из выступлений президента Владимира Путина, премьера Дмитрия Медведева и губернатора Алтайского края Александра Карлина, повествующих о том, что дела в экономике России и Алтая в частности продвигаются умеренно, но наступательно и позитивно, а регионам добавят трансфертов.

Рациональный патернализм

Признаками начавшегося оживления экономики обольщаться не стоит: это влияние подросших цен на нефть, не обрадовал слушателей первый спикер - руководитель Экономической экспертной группы Евсей Гурвич. Экономика России в застое: за 2004-2016 гг. средний темп ее роста был ниже, чем у всех сопоставимых экономик, а в ближайшие пять лет будет еще ниже. Изменить что-то не очень получается, потому что подход к экономическим программам у правительства похож на советский: выбрать приоритет и профинансировать. Поэтому большинство программ – это перераспределение денег через доминирующие в экономике госкомпании, у которых стимула достигать целей нет. Правительству, которое формирует программы развития, кажется, что все их будут исполнять по написанному, но в реальности у каждого свои интересы, рассказал Гурвич: например, для повышения инвестиционной привлекательности нужно снижать риски потери собственности, но это не выгодно тем, кто имеет право нарушать права собственности. У граждан же реформы непопулярны из-за опасений, что будут проведены за их счет.

Граждане не включаются в социальную политику, а являются только потребителями бюджета, посетовал Рыжков: при этом районные бюджеты на Алтае на 60-70% пополняются из краевого, а краевой, в свою очередь, на 40% состоит из дотаций, 60% которых идет на соцрасходы, на ремонт дорог и школ своих денег у региона нет.

Поддержка населением патернализма советского типа и «особого пути России» - это миф, развенчал стереотипы политолог Кирилл Рогов, проанализировав социологические опросы с 1999 г. о том, по какому пути должна идти Россия и каким государством стать. При трех вариантах возможных ответов – идти своим собственным путем и стать особенной страной, вернуться на путь СССР либо же стать частью западной цивилизации – голоса распределялись в пользу первых двух, приверженцев западного пути за последние 15 лет было в среднем около 30%. Однако когда к ответам добавлялся вариант «мне все равно», число сторонников особого и советского путей развития резко сокращалось в пользу равнодушия, тогда как доля «западников» оставалась той же – около 30%. Группа предпочитающих западную модель развития – самая крупная и устойчивая, заключил Рогов, однако она никак не может присоединить к себе неопределившуюся «периферию».

Скатывание в патерналисткую модель – это рациональный выбор людей, объяснила директор по социальным исследованиям НИУ ВШЭ Лилия Овчарова: когда стандарт выживания является массовым, трансформироваться в демократию тяжело. Пока массовым не станет стандарт развития, т.е. пока люди не получат ресурсы, превышающие их минимальные потребности, они не смогут поддержать демократические преобразования, уверена Овчарова: «Если мы не преодолеем стандарт выживания, люди всегда будут бояться за любое снижение их уровня жизни».

Цена низкой безработицы, которой гордятся власти, – низкие зарплаты, рассказал директор Центра трудовых исследований НИУ ВШЭ Владимир Гимпельсон. Последние 15 лет занятость в секторе крупных и средних предприятий непрерывно сокращалась, тогда как общая занятость в экономике росла: новые рабочие места формировались в «сером» секторе экономики, где и производительность, и заработки ниже.

У федерального бюджета на увеличение поддержки регионов денег тоже нет, предупредила собравшихся главный научный сотрудник Института социальной политики НИУ-ВШЭ Наталья Зубаревич. Потоки трансфертов отражают текущие приоритеты правительства: в 2016 г. трансферты регионам сократились на 3%, без Крыма – на 4%. Трансферты Алтайскому краю снизились на 15%, посчитала она. Региональная дифференциация велика и растет: профицит Москвы в 2016 г. больше, чем весь бюджет Алтайского края, и только на одно благоустройство Москва потратила 188 млрд руб. – почти 2,5 годовых алтайских бюджета. «Москва жиреет, регионы хиреют, в 2016 г. это обрело уже какие-то гротескные формы», – заключила Зубаревич.

Формируется убеждение, что без изменений политической системы ничего сделать нельзя, но это крайности, считает Гурвич: у Филиппин, Индонезии, Перу политические системы сопоставимы с российской, но это не мешает им развиваться. «Португалию уже, значит, не догоняем», - вздохнул один из участников. Возможности для улучшения ситуации есть всегда, заключил Гурвич, но они минимальны, когда властным элитам кажется, что все хорошо. А падение реальных доходов бюджета – это проблема, которую придется решать. Это открывает если не окно, то форточку возможностей для реформ, надеется Гурвич. Впрочем, вероятность реализации необходимых реформ – повышение защиты прав собственности, конкуренции, снижение бремени госрегулирования – он оценивает как наиболее низкую.

«Налог на Москву»

Если Москва так жирует, то нельзя ли ввести какой-нибудь специальный налог для Москвы, чтобы она поделилась с другими, поинтересовался один из участников конференции. Если Алтай – аграрный край, то должна ли у него быть аграрная судьба и можно ли эту судьбу изменить, вопрошал другой участник. Не нужно называть судьбой конкурентные преимущества, нужно ими пользоваться, приземлила мечты Зубаревич. Что касается будущего, то половина всех инвестиций в России приходится на 10 регионов, продолжила она: «Будущее уже заложено, потому что инвестиции – это будущее».

Но задававших спикерам вопросы это будущее интересовало больше всего. Российское общество теряет перспективы, у народа усиливается депрессия и не видно сил, которые консолидировали бы общество, поделился преподаватель алтайского вуза. Сохранил ли нынешний режим какие-то импульсы к трансформации и реформам, допытывался у экспертов профессор-историк. А в курилке у крыльца предприниматель из Горного Алтая убеждал представителя Евросоюза снять с России санкции и договариваться, потому что Крым все равно наш: «Вы ведь посол?» - уговаривал он. «К сожалению, только заместитель», – извинялся дипломат.