Столыпинский клуб написал альтернативу концепции Кудрина

Столыпинский клуб во главе с председателем Партии роста Борисом Титовым представил стратегию роста российской экономики. Для этого следует отказаться от политики плавающего курса рубля, провести эмиссию, занять у населения и финансовых инвесторов, нарастить дефицит бюджета и увеличить госдолг, говорится в презентации стратегии (с ней ознакомились «Ведомости»): полученные 5,5 трлн руб. следует направить на различные проекты по стимулированию роста.

Главная задача экономической политики государства - перейти от макроэкономической стабилизации к стабильному росту, пишут авторы документа. Предлагаемые меры позволят удвоить объем ВВП к 2035 г., верят они: «а при реализации всего потенциала российской экономики – утроить».

Разработать «Стратегию роста» в качестве альтернативы концепции ЦСР Алексея Кудрина в июле попросил президента его помощник Андрей Белоусов. Владимир Путин на письме написал «Согласен». План действий правительства по ускорению экономического роста готовит и министерство экономического развития. Фактически в мае за внимание президента будут бороться три стратегии.

Деньги – институтам

Правительству и Центробанку уже в 2017-2018 г. следует запустить масштабную программу стимулирования роста за 1,5-1,7 трлн руб., говорит Титов. Основные бенефициары этой программы - институты развития (ВЭБ, ЭКСАР, корпорация МСП, Фонд промышленных проектов и др.) - их предлагается докапитализировать на 700 млрд руб. А ЦБ еще может создавать и новые институты развития, следует из презентации. Еще 450 млрд руб. потребуются на создание «банка плохих долгов» для реструктуризации производственных кредитов малых и средних предприятий. И почти 350 млрд руб. - на рефинансирование ЦБ коммерческих банков под различные проекты.

Чтобы запустить инвестиционный процесс, государство должно содействовать в реализации как минимум 100 якорных проектов, которые дадут максимальный мультипликативный эффект для развития экономики, говорит Титов. Среди них создание промышленных и сельскохозяйственных кластеров в российских регионах. Например, мясной кластер в Калмыкии, кластер по глубокой переработке леса и деревообработке в Иркутской области и Забалькалье, кластер услуг для старших возрастов в Крыму и Кабардино-Балкарии, следует из презентации.

Стимулирование спроса и производств обойдется еще в 520 млрд руб. на первом этапе, говорится в стратегии. Предлагается стимулировать ипотеку по 5% годовых (это обойдется в 150 млрд руб.) и выкупить ЦБ облигации АИЖК. Субсидировать потребление социально незащищенными категориями граждан отечественной продукции и лекарств на 170 млрд, стимулировать спрос на продукцию автопрома и машиностроения на 200 млрд.

Откуда деньги?

Источник финансирования – средства населения: чтобы они не перетекали на валютный рынок, нужно выпустить ОФЗ на 1 трлн руб., номинировать их в рублях, а погашать по курсу рубля к евро. Бюджет должен поддерживать дефицит в среднесрочной перспективе до 3% ВВП, а финансировать его внешними займами. Приемлемым столыпинцы считают госдолг в 30–35% ВВП.

«Кредитная эмиссия» от Центробанка может принести еще около 1,5 трлн руб. Банку России следует приступить к планомерному снижению ключевой ставки до уровней «инфляция + 2» - это приведет к спросу на кредиты на 5 трлн руб., считают столыпинцы. А еще реализовывать «непубличную политику таргетирования умеренно низкого курса рубля». В моменты же экстремальной волатильности курса вводить ограничения на валютные позиции банков, обязывать экспортеров продавать валютную выручку, продавать населению и инвесторам индексные облигации, привязанные к корзине валют, говорится в стратегии.

Налоги и политика

Есть в стратегии роста и ряд налоговых предложений: установить контрольный показатель средней налоговой нагрузки на уровне не выше 35% от коммерческой прибыли компаний, ввести налоговые каникулы сроком на пять лет для новых производственных предприятий.

Для действующих предприятий предложено установить налоговый зачет по всем видам налогов на 50% стоимости нового оборудования и технологий. Для деофшоризации ввести офшорный коэффициент по налогу на прибыль и имущество. Предлагается ослабить административное давление, в два раза снизить число согласований прокуратуры на проведение плановых и внеплановых проверок, ограничить административные расследования, запретить накладывать штрафы и другие наказания по их итогам.

Принципы внешней экономической политики должны быть умеренно жесткими и протекционистскими, изложенными еще Витте и Менделеевым: отсутствие пошлин на импорт финансов (инвестиций), низкие пошлины на импорт средств производства (оборудования, комплектующих, технологий), высокие пошлины на потребительские товары.

Столыпинцы выступают против повышения пенсионного возраста до тех пор, пока продолжительность жизни в России не достигнет 75 лет. При этом следует обеспечить 100%-ное государственное бюджетное финансирование пенсионных обязательств, возникших во время СССР. А накопительную пенсионную систему надо перевести на добровольную основу, снизив ставки страховых платежей в ПФР, ФОМС.

Для претворения реформ в жизнь нужно создать штаб, так называемый delivery unit, говорится в стратегии: им может стать президентский совет по стратегическому развитию и приоритетным проектам. Исполнительный директор штаба должен стать первым вице-премьером по развитию.