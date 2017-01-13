Кудрин очертил программу экономического роста

Начать реформу государства руководитель Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин предлагает с масштабного изменения системы госуправления. Эту систему нужно скорее делать современной и динамичной, торопил он участников Гайдаровского форума во время своей презентации.

План Кудрина

ЦСР сейчас работает над программой стратегического развития России на период 2018-2024 гг. Контуры этой программы Кудрин и представил сегодня на Гайдаровском форуме. Бывший министр финансов зачитывал доклад с трибуны, а участники дискуссии - министры финансов и экономического развития Антон Силуанов и Максим Орешкин, председатель Счетной палаты Татьяна Голикова, первый зампред ЦБ Ксения Юдаева и зампред ВЭБа Андрей Клепач - слушали его из зала. Позднее они поднялись в президиум для обсуждения.

Демографические изменения, недостаток инвестиций, технологическое отставание, низкая производительность труда и плохое качество госуправления - основные вызовы для России, перечислил Кудрин. Ответить на них можно с помощью подхода «государство как платформа», основные элементы которого: единая государственная информационная система с интерфейсом прикладного программирования сервисов. Она позволит интегрировать государственные данные, снизить издержки, увеличить прозрачность и скорость принятия решений, даст возможность гибкой адаптации к изменениям, отмечает он. Пока состояние институтов и госуправления не помогают провести реформы, сетует Кудрин: «мы государственно-центричная экономика».

Еще один приоритет по Кудрину - реформа судебной системы: новые нормы и процедуры, защищающие права собственников, новая система подбора кадров, повышение эффективности аппарата судов. Здесь нужны продуманные шаги в течение 6-10 лет.

Рост расходов бюджетной системы на образование до 4-4,7% ВВП к 2024 г. (сейчас 3,7%) и здравоохранение 4-4,3% ВВП (сейчас 3,9%) улучшат качество человеческого капитала, считает Кудрин: нужно создать непрерывное и гибкое образование для любых возрастов, в том числе для пожилых граждан. Сегодня такой системы нет, на нее придется потратиться, заметил он.

Мы поставили цель добиться инфляции в 4% в трехлетней перспективе, прокомментировал Кудрин денежно-кредитную политику: но в среднесрочной перспективе можно спуститься на инфляцию до 2-3%. Это позволит создать длинные деньги, которые нужны экономике, подчеркнул он. После достижения таргета в 4% ЦБ объявлял о намерении удерживать инфляцию около этой отметки какое-то время. Нужно понять, через 3 года (снижать инфляцию до 2-3%) или в более отдаленной перспективе, парировала Юдаева.

Пенсионеры и военные

Последние годы в основном росли социальные и оборонные расходы бюджета, сетует Кудрин. Чтобы предотвратить раздувание «социалки», нужна сбалансированная пенсионная система. Повышение пенсионного возраста - только один из ресурсов, считает он: «когда говорим о повышении возраста, мы говорим о том, чтобы платить достойную пенсию в будущем».

«Прогноз ЦСР исходит из повышения пенсионного возраста и вовлечения трудоспособного населения - тех, кто сегодня уже уходит на пенсию. В нашем варианте мы предлагаем повышение пенсионного возраста для женщин до 63 лет, для мужчин - до 65 лет», - сказал он.

Если сделать пенсионную систему более адресной - платить большие пенсии тем, кто в них нуждается, и меньшие тем, кто меньше нуждается, - тогда получится больше средств направлять в здравоохранение и образование, согласился Силуанов. Повышение пенсионного возраста не является панацеей от всего, указала Голикова: это очень тонкая материя, на которую нужно смотреть в увязке с потерей трудоспособности. «Если мы не будем смотреть на это в комплексе, мы не решим проблему сбалансированности ПФР и зависимости бюджета ПФР от трансфертов из федерального бюджета», - подчеркнула она.

Стабильность и оптимизация

Приоритеты - макроэкономическая стабильность и предсказуемость налоговых условий, добавил Орешкин. Он поддержал политику инфляционного таргетирования ЦБ и отметил, что за счет более высоких цен на нефть удастся частично сохранить резервный фонд. Налоговая нагрузка на «белый сектор», по его мнению, может снижаться, а в целом «налоговая система хорошая и работает».

Налоговое бремя в 32-33% достаточное, чтобы обеспечить наши базовые потребности, оценивает Силуанов: Минфин может собирать больше доходов, не увеличивая налоговое бремя за счет улучшения администрирования. Есть и резервы по оптимизации расходов, считает он.

Неэффективные расходы - это следствие неэффективного государственного управления, указала Голикова: «если начнем анализировать, то выйдем на качество институтов, которые государство породило и поддерживает». Объем неэффективных расходов бюджета она оценила в 600-650 млрд руб. Но нужно менять подходы к расходам, считает Голикова: отказываться от ФАИП, по-другому выстраивать приоритеты, чтобы бюджет работал на экономику.

Дополнительные сложности

Без доверия проводить реформы трудно, заметил Кудрин. Отсутствие доверия - это дополнительный налог на любую общественную транзакцию, говорил Кудрин, завершая свой доклад: у нас высокий уровень доверия к президенту, но если посмотреть на уровень доверия к правительству, парламенту, полиции, оно ниже - около 30-20, иногда даже 15%.

Больше к теме доверия участники дискуссии не возвращались.