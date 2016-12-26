Будут ли реформы

Будут, конечно, будут. Правда, вряд ли они будут называться реформами. Но будут, несомненно. Вот уже и поручение из недавнего президентского послания существует: не позднее мая 2017 г. должен быть разработан предметный план действий, рассчитанный до 2025 г., реализация которого позволит уже на рубеже 2019–2020 гг. выйти на темпы экономического роста выше мировых.

Другое дело, какое качество будет у этих реформ (действий), приведут ли они к достижению поставленных целей. Что вообще необходимо для успеха реформ?

Во-первых, необходима верная идеология реформ, правильное представление о том, что действительно надо делать. Во-вторых, должна быть эффективная команда реформаторов – тех, кто профессионален, решителен и готов рискнуть репутацией, будущей карьерой ради достижения целей реформ. В-третьих, должны быть нейтрализованы внешние угрозы реформам, если таковые существуют, потому что мы живем в эпоху глобализации. В-четвертых, требуется обеспечить «политическое прикрытие» реформам. В нашей стране сегодня это полная и безоговорочная поддержка президента. В-пятых, должна быть поддержка реформ со стороны общества. В-шестых, необходима эффективная практическая реализация реформ. В-седьмых, должна быть общая заряженность на успех реформ со всех сторон.

Как видим, условий достаточно много. Реально ли их все выполнить? Давайте также проанализируем перспективы выполнения каждого из них по порядку.

1. Верная идеология реформ. Сегодня вырисовываются два подхода: 1) жесткая денежно-кредитная политика (ЦСР – Алексей Кудрин); 2) мягкая денежно-кредитная политика (Столыпинский клуб – Борис Титов). Это, конечно, очень хорошо, что сегодня у нас разработкой программ будущих реформ занимаются две «конкурирующие фирмы». Но одно только это, замечу, не гарантирует правильности плана действий. Ошибаться могут и те и другие. В нашем случае именно такая вероятность присутствует в полной мере, потому что обеими командами ставка делается прежде всего на инструментарий денежно-кредитной политики, а этого недостаточно.

2. Команда реформаторов. Здесь можно поставить плюс, люди найдутся.

3. Нейтрализация внешних шоков. А вот это одно из слабых мест. И если с относительно низкими ценами на нефть, по-видимому, придется смириться в обозримой перспективе, то с санкциями-контрсанкциями (ну ладно, «ответными мерами») смириться трудно. Проблема тех, кто сегодня пишет программы реформ, состоит в том, что они как бы обозначают необходимость снизить геополитическую напряженность и «перезагрузить отношения» с Западом, но не говорят, по-моему, главного: в условиях санкционного противостояния и того накала напряженности, которого достигли отношения России с Западом, успешная реализация реформ невозможна. Существовать в таких условиях можно, развиваться – нет. Вот это-то и боятся они сказать. Решение проблемы санкционного противостояния – это условие, выполнение которого делает необходимые реформы достаточными.

4. Политическое прикрытие реформ. Ну как раз с этим все нормально. Будущие реформаторы могут быть спокойными. Если уж будет сделан выбор в пользу тех или иных реформ, то от поддержки выбранного курса никто не отступит, даже если будет очевидна ошибочность тех или иных шагов.

5. Поддержка общества. И здесь проблем не предвидится. Всеобщего «одобрямса», конечно, не будет. Но благодаря президенту многие сочтут, что «раз надо – значит, надо». Такая вот несколько вынужденная поддержка будет. Сила этой поддержки будет различаться в зависимости от выбранного варианта реформирования. Вариант мягкой денежно-кредитной политики, который, во всяком случае поначалу, будет более щадящим для уровня жизни, понравится людям больше.

6. Эффективная реализация. А вот с этим будут проблемы, какой бы вариант реформирования ни выбрали. Уровень госуправления у нас по-прежнему оставляет желать лучшего. Проблема непрофессионализма в полной мере актуальна для чиновничества. Плюс проблемы с нормальной, здоровой мотивацией работы. Хотя и существует такая точка зрения, что коррупция не влияет на профессионализм, лично я с ней категорически не согласен. Влияет, еще как влияет. И это вполне объяснимо: когда личная выгода затмевает все, тогда как-то не до работы.

7. Заряженность на успех. Это одна их самых больших проблем. Энтузиазма не наблюдается. Причем не наблюдается его ни в верхах, ни в низах. Верхи, какие бы правильные слова ни произносились, по-прежнему продолжают надеяться на нефть. И чего тогда утруждать себя какими-то реформами? Что же касается разработчиков, то и у них настроение не то. Нет того драйва, который должен быть для успеха мероприятия. Скажу так: «мозги не кипят». Может быть, как раз потому, что, даже не рассматривая все составляющие успеха реформ, люди понимают, что просто написать правильную программу совсем недостаточно.

Что в итоге. Самые слабые места – это сохранение внешних шоков и отсутствие заряженности на успех. Большие проблемы будут и с содержательным наполнением плана реформ, и с реализацией. Делать что-то все равно придется, но роста экономики уже на рубеже 2019–2020 гг. темпами выше мировых ждать не приходится.

Автор – директор Института стратегического анализа компании ФБК Grant Thornton