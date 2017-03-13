Петербургские депутаты готовы снизить порог для стратегических инвесторов до 1 млрд рублей

Законодательное собрание поддержало комплексную поправку в проект «О внесении изменений в закон Петербурга «О стратегических инвестиционных проектах, стратегических инвесторах и стратегических партнерах». В мае 2016 г. этот проект представил комитет по инвестициям, в январе он был принят в первом чтении. За три месяца рабочая группа подготовила 39 изменений, из 16 предложений представителей рынка учтено 11, сообщил председатель комитета по законодательству Денис Четырбок. Депутаты планируют рассмотреть документ во втором чтении на этой неделе.

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