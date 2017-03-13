Госинвестиции и проекты
Статья опубликована в № 4278 от 13.03.2017 под заголовком: Поправка на честность

Петербургские депутаты готовы снизить порог для стратегических инвесторов до 1 млрд рублей

И сделать соглашения с ними полностью прозрачными
При подготовке поправок депутаты прислушались к мнению бизнеса
При подготовке поправок депутаты прислушались к мнению бизнеса
Евгений Разумный / Ведомости

Законодательное собрание поддержало комплексную поправку в проект «О внесении изменений в закон Петербурга «О стратегических инвестиционных проектах, стратегических инвесторах и стратегических партнерах». В мае 2016 г. этот проект представил комитет по инвестициям, в январе он был принят в первом чтении. За три месяца рабочая группа подготовила 39 изменений, из 16 предложений представителей рынка учтено 11, сообщил председатель комитета по законодательству Денис Четырбок. Депутаты планируют рассмотреть документ во втором чтении на этой неделе.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
  • NEW скидка 50% на одну из конференций «Ведомостей» по вашему выбору (действует для годовых подписчиков)
  • NEW подарки и скидки от наших партнеров
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике