Будущее России: в целом нежелательно

К желаемому будущему можно двигаться постепенно, а для этого нужно найти точки опоры

Желаемое для России будущее маловероятно и, наоборот, наиболее вероятны наименее желательные варианты развития, показал опрос 137 членов экспертного совета при правительстве России. Опрос провел Институт национальных проектов (ИНП), возглавляемый деканом экономического факультета МГУ Александром Аузаном. Целью исследования было выявить образы будущего страны и соответствующие им сценарии развития экономики к 2035 г., рассказала о его результатах ведущий специалист ИНП Асия Бахтигараева на социологической Грушинской конференции.

Экспертам было предложено выбрать из 68 суждений те, которые они считают желательными, и те, которые они считают вероятными. На основе сделанного экспертами выбора исследователи сконструировали четыре образа России: лидерство в развитии; устойчивое развитие; догоняющее развитие и особый путь. Каждому варианту будущего соответствует определенный набор общественно-политических и социально-экономических характеристик. Например, темпы роста экономики в варианте лидерства выше среднемировых, при устойчивом развитии они на среднемировом уровне, при догоняющем экономика развивается по-прежнему за счет сырьевой ренты и потому растет рывками, а при особом пути экономический рост заменяется показателем индекса счастья.

Каждому варианту исследователи подобрали уже реализованные аналоги: лидерство - это как США и Великобритания, устойчивый путь - это путь Германии и Норвегии, догоняющее развитие - Южная Корея и Китай, особый путь - Куба.

Большинство респондентов (67%) хотят видеть Россию в 2035 г. лидером развития, далее с большим отрывом идет образ устойчивого развития (27%). Но верят в такое будущее лишь 2-3% опрошенных. Наиболее же вероятный сценарий - догоняющее развитие, так считают 82%, особый путь набрал 12% голосов. Хотя хотят такого будущего для страны всего 2-3%.

Точки консенсуса

Анализируя результаты, исследователи выявили как точки напряжения – где разрыв между желательным и вероятным максимален, так и точки консенсуса, где они почти совпадают.