Правила
Статья опубликована в № 4283 от 20.03.2017 под заголовком: Государство не даст рисковать валютой

Экспортеры будут обязаны хеджировать валютные риски

Минэкономразвития подготовило предложения для государственных несырьевых компаний
  • Маргарита Папченкова,
  • Александра Прокопенко
  • / Ведомости
Несырьевым экспортерам предложено два способа хеджировать риски
Несырьевым экспортерам предложено два способа хеджировать риски
Андрей Гордеев / Ведомости

В конце февраля председатель правительства России Дмитрий Медведев обещал несырьевым экспортерам, несшим потери от укрепления рубля, хеджировать их валютные риски через единое окно (Росэксимбанк, «дочку» Российского экспортного центра, РЭЦ, входящего в группу ВЭБа). На прошлой неделе Минэкономразвития отослало в правительство предложения, каким будет это хеджирование, «Ведомости» ознакомились с ними.

Хеджирование будет обязательным для всех несырьевых экспортеров с госучастием с существенной долей рублевых издержек. Это коснется в первую очередь средних компаний, объясняет федеральный чиновник, – крупные уже давно научились хеджировать риски. Частные компании будут обязаны хеджировать риски, только если они привлекают страховое покрытие от «Эксара» («дочка» РЭЦа). Будет постановление правительства о программе, а компаниям с госучастием будут даны директивы разработать и внедрить политику управления валютными рисками, говорится в концепции министерства.

Если задуманное Дмитрием Медведевым удастся, ему можно будет ставить памятник
Медведев пообещал поддержку экспортерам
Хеджировать их валютные риски и финансировать их покупателей могут структуры ВЭБа

Алгоритм будет таков. Сначала экспортер обратится в РЭЦ – он оператор программы, РЭЦ запросит у уполномоченных банков (их отберут по списку критериев) лучшие условия хеджирования, а клиент выберет лучшее для себя. Список критериев будет схож с тем, что позволяет банкам получать средства госкомпаний на депозиты, знает чиновник.

Будут два стандартных варианта хеджирования: беспоставочный опцион «пут» и форвардный контракт. В первом экспортер купит у банка право продать валюту по установленному минимальному курсу, но обязанности продать валюту по такому курсу у клиента нет, по сути, это страховка, за которую платится опционная премия.

Во втором варианте, при форвардном контракте, клиент никакой платы не вносит, но у него появляется обязанность продать валюту по контрактному курсу. Это может быть выгодней, чем опцион, но банк потребует внести денежное обеспечение, что отвлечет деньги из оборота компании. Проблема большая: регуляторные требования к участникам форвардного рынка ужесточаются, размер обеспечения растет, а эффективность операций для экспортеров снижается, особенно при увеличении сроков хеджирования, беспокоится предправления Росэксимбанка Андрей Поляков.

Минэкономразвития предлагает решение этой проблемы: ВЭБ или другой уполномоченный банк сможет предоставить банку гарантию, покрывающую риск неисполнения форвардного контракта, и обеспечение вносить не потребуется. Гарантии тоже не бесплатны, их цена зависит от кредитного риска клиента. Компаниям с устойчивым финансовым состоянием такой инструмент окажется выгоден, указывает чиновник. Никакой квоты на эти гарантии ВЭБу спускать не будут, а чтобы снизить его риски, введут требования к финансовому состоянию и рейтингу клиента, обещает он.

Еще гарантийные идеи

В министерствах экономического развития и финансов с подачи ВЭБа и других банков обсуждалась идея замещать обеспечение для банка не гарантиями ВЭБа, а госгарантиями, рассказали «Ведомостям» чиновник и участник обсуждения со стороны банков. Минфину идея не очень понравилась, не было ее и среди идей Минэкономразвития, говорит федеральный чиновник. Минфину уже пришлось дополнительно давать госгарантии ВЭБу и Газпромбанку – на покрытие кредитов в адрес украинских активов ВЭБа. К концу 2019 г. государственная гарантийная поддержка будет так велика, что станет важным фактором финансовой стабильности, пишет Минфин в основных направлениях долговой политики на 2017–2019 гг.

ВЭБ не стал комментировать, какой может быть стоимость гарантийного инструмента. «Мы еще думаем над этой идеей», – говорит менеджер ВЭБа.

Компании-экспортеры получат предсказуемость, у них может быть упущенная выгода (если рубль окажется слабее форвардного курса), но это нормально – они должны заниматься профильной деятельностью, т. е. производством, а не валютной спекуляцией, объясняет федеральный чиновник. Компании могут начать жаловаться на эту упущенную выгоду, полученную из-за требований государства, но сейчас ситуация не лучше – они приходят и жалуются на снизившуюся выручку из-за чрезмерного укрепления рубля, вспоминает случаи из практики другой чиновник, к хеджированию же они сейчас не прибегают, потому что боятся претензий акционеров, если это частная компания, и прокуратуры и Счетной палаты – если государственная. Логика у казначеев многих компаний простая: если хеджирование убережет от убытков, премию ему за это не выпишут, а если компания недополучит, его могут и уволить, продолжает чиновник. Поэтому и возникла идея такого единого механизма: менеджмент компании сможет всегда сослаться на постановление правительства и на директивы.

Минэкономразвития предпочло не вмешиваться в рыночные механизмы, если только их улучшить, но обсуждаются и другие идеи, которые бы напрямую снижали издержки экспортеров, рассказывает участник обсуждения. «Сейчас обсуждаются варианты передачи части рыночного и кредитного риска с коммерческого сектора на государственные институты развития: институт (например, Росэксимбанк) может принять эти риски, не требуя никакого обеспечения от экспортеров», – предлагает один из вариантов Поляков. В зависимости от качества клиента банк-оператор может сам определять размер обеспечения – составит ли оно 100, 50 или 0%, рассказывает сотрудник Росэксимбанка. Но тогда есть риск новых проблем у ВЭБа и его «дочек», беспокоится высокопоставленный чиновник: «А ВЭБ и так еле выбрался из своего тяжелого финансового положения».

Минфин официально отказался от комментариев.

ФАС заподозрила девять стивидорных компаний в установлении монопольно высоких цен на перевалку. Кроме штрафа портовикам может грозить регулирование тарифов
ФАС разгрузит порты

Обеспечение действительно снижает привлекательность форвардов, говорит директор операций на валютном и денежном рынке Металлинвестбанка Сергей Романчук: «Банки не доверяют. С клиентом может что-то случиться за это время, он станет неплатежеспособным, или руководство решит, что банк его обманул – зачем им валюта по 65 руб., когда в этот момент на рынке можно заплатить на 10 млн руб. меньше? Вот эти 10 млн руб. и потребует банк вперед». По залоговому депозиту банк платит процент, но низкий, ниже того, по которому компания фондирует свой бизнес, в итоге экспортер проедает капитал, продолжает Романчук. Гарантии ВЭБа могут стать хорошей альтернативой, считает он, но выгодность операции зависит от стоимости ресурсов для экспортеров и потери на разницах ставок привлечения и ставок по гарантиям. А ставки будут всегда зависеть от конкретного клиента, уверен Романчук, не факт, что гарантии будут пользоваться спросом.

Но делать гарантии бесплатными или использовать госгарантии чиновники категорически не хотят: возможен эффект moral hazard – банк будет не так тщательно изучать риски срыва контракта клиентом, переживает федеральный чиновник. Даже при госгарантиях таких рисков у Росэксимбанка не будет, заверяет сотрудник Росэксимбанка: «За госкомпаниями и институтами развития установлен тщательный контроль, поэтому любой сотрудник такой организации будет внимательно изучать риски клиентов при любых гарантиях».

Выбор редактора
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике