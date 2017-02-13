В США может прорвать одну из самых высоких плотин
После ливней в Калифорнии объявлена эвакуация почти 200 000 человек
В Калифорнии объявлена эвакуация около 140 000 человек из района Оровилльской плотины, сообщает USA Today. Позже ABC сообщило о том, что эвакуировать необходимо 180 000 человек
1/8
После ливней на плотине возникла угроза прорыва. Система аварийного водосброса неисправна, грунт размывает
2/8
Хотя вода в озере Оровилл начала спадать, резервный водосброс не справляется с количеством воды, и она переливается через край плотины, пишет «Интерфакс» на 10.40 мск. На фото: сотрудники департамента водных ресурсов у плотины
3/8
Шериф округа Бьютт Кори Хони заявил, что у него нет выбора, кроме как объявить срочную эвакуацию с территорий, расположенных ниже плотины. Ситуация, по его словам, очень быстро меняется и надо спешить
4/8
Около недели назад были выявлены эрозия основного водосброса плотины и промоина размером примерно 60 на 9 м, которая продолжает увеличиваться, сообщает «Интерфакс»
5/8
Сейчас на эту промоину с вертолетов сбрасывают камни
6/8
Вода из близлежащей реки затопила кладбище в Марисвиле
7/8
Оровилльская плотина – одна из самых высоких в США, ее высота – 230 м. За 50 лет ее существования эвакуация объявляется впервые, отмечает ВВС
8/8