В США может прорвать одну из самых высоких плотин

Rich Pedroncelli/AP

Шериф округа Бьютт Кори Хони заявил, что у него нет выбора, кроме как объявить срочную эвакуацию с территорий, расположенных ниже плотины. Ситуация, по его словам, очень быстро меняется и надо спешить

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