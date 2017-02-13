Безопасность и право

В США может прорвать одну из самых высоких плотин

После ливней в Калифорнии объявлена эвакуация почти 200 000 человек
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В Калифорнии объявлена эвакуация около 140 000 человек из района Оровилльской плотины, сообщает USA Today. Позже ABC сообщило о том, что эвакуировать необходимо 180 000 человек
William Croyle/California Department of Water Resources/AP
В Калифорнии объявлена эвакуация около 140 000 человек из района Оровилльской плотины, сообщает USA Today. Позже ABC сообщило о том, что эвакуировать необходимо 180 000 человек
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После ливней на плотине возникла угроза прорыва. Система аварийного водосброса неисправна, грунт размывает
Rich Pedroncelli / AP
После ливней на плотине возникла угроза прорыва. Система аварийного водосброса неисправна, грунт размывает
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Хотя вода в озере Оровилл начала спадать, резервный водосброс не справляется с количеством воды, и она переливается через край плотины, пишет «Интерфакс» на 10.40 мск. На фото: сотрудники департамента водных ресурсов у плотины
Rich Pedroncelli / AP
Хотя вода в озере Оровилл начала спадать, резервный водосброс не справляется с количеством воды, и она переливается через край плотины, пишет «Интерфакс» на 10.40 мск. На фото: сотрудники департамента водных ресурсов у плотины
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Шериф округа Бьютт Кори Хони заявил, что у него нет выбора, кроме как объявить срочную эвакуацию с территорий, расположенных ниже плотины. Ситуация, по его словам, очень быстро меняется и надо спешить
Rich Pedroncelli/AP
Шериф округа Бьютт Кори Хони заявил, что у него нет выбора, кроме как объявить срочную эвакуацию с территорий, расположенных ниже плотины. Ситуация, по его словам, очень быстро меняется и надо спешить
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Около недели назад были выявлены эрозия основного водосброса плотины и промоина размером примерно 60 на 9 м, которая продолжает увеличиваться, сообщает «Интерфакс»
California Department of Water Resources
Около недели назад были выявлены эрозия основного водосброса плотины и промоина размером примерно 60 на 9 м, которая продолжает увеличиваться, сообщает «Интерфакс»
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Сейчас на эту промоину с вертолетов сбрасывают камни
California Department of Water Resources
Сейчас на эту промоину с вертолетов сбрасывают камни
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Вода из близлежащей реки затопила кладбище в Марисвиле
Rich Pedroncelli / AP
Вода из близлежащей реки затопила кладбище в Марисвиле
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Оровилльская плотина – одна из самых высоких в США, ее высота – 230 м. За 50 лет ее существования эвакуация объявляется впервые, отмечает ВВС
Rich Pedroncelli/AP
Оровилльская плотина – одна из самых высоких в США, ее высота – 230 м. За 50 лет ее существования эвакуация объявляется впервые, отмечает ВВС
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  • В Калифорнии объявлена эвакуация около 140 000 человек из района Оровилльской плотины, сообщает USA Today. Позже ABC сообщило о том, что эвакуировать необходимо 180 000 человек
  • После ливней на плотине возникла угроза прорыва. Система аварийного водосброса неисправна, грунт размывает
  • Хотя вода в озере Оровилл начала спадать, резервный водосброс не справляется с количеством воды, и она переливается через край плотины, пишет «Интерфакс» на 10.40 мск. На фото: сотрудники департамента водных ресурсов у плотины
  • Шериф округа Бьютт Кори Хони заявил, что у него нет выбора, кроме как объявить срочную эвакуацию с территорий, расположенных ниже плотины. Ситуация, по его словам, очень быстро меняется и надо спешить
  • Около недели назад были выявлены эрозия основного водосброса плотины и промоина размером примерно 60 на 9 м, которая продолжает увеличиваться, сообщает «Интерфакс»
  • Сейчас на эту промоину с вертолетов сбрасывают камни
  • Вода из близлежащей реки затопила кладбище в Марисвиле
  • Оровилльская плотина – одна из самых высоких в США, ее высота – 230 м. За 50 лет ее существования эвакуация объявляется впервые, отмечает ВВС
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