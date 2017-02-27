Что компании и регионы показывают на форуме в Сочи
Инвестиционный форум проходит 27–28 февраля
Международный инвестиционный форум «Сочи-2017» проходит 27 и 28 февраля 2017 г. в Олимпийском парке
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Время в пути от международного аэропорта Сочи до Главного медиацентра Олимпийского парка 10-15 минут, от центра Сочи - около часа, сообщается на сайте форума
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Группа ВТБ поспешила выставить на своем стенде гоночный болид, недавно став титульным спонсором российского этапа Formula 1
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Конструкторское бюро химавтоматики показывает жидкостный ракетный двигатель РД-0120 ракеты-носителя «Энергия»
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Стенд Сбербанка, как всегда, изобилует гаджетами
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Стенд «Почта банка»
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Стенд города Балаклавы – пригорода Севастополя
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Робот на стенде Краснодарского края
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Гостям форума предлагается сыграть в шахматы
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Местный краснодарский производитель мороженого
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Без вина в Краснодарском крае тоже не обошлось
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Стенд Минприроды
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Стенд Республики Крым
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Стенд Инновационного медицинского кластера в Кавказских Минеральных Водах
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Ожидается, что в форуме примут участие около 4000 человек, сообщает «Росконгресс»
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Официальное такси форума
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Двухдневная деловая программа включает в себя 27 мероприятий
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