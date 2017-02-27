Госинвестиции и проекты

Что компании и регионы показывают на форуме в Сочи

Инвестиционный форум проходит 27–28 февраля
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Международный инвестиционный форум «Сочи-2017» проходит 27 и 28 февраля 2017 г. в Олимпийском парке
Евгений Разумный / Ведомости
Международный инвестиционный форум «Сочи-2017» проходит 27 и 28 февраля 2017 г. в Олимпийском парке
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Время в пути от международного аэропорта Сочи до Главного медиацентра Олимпийского парка 10-15 минут, от центра Сочи - около часа, сообщается на сайте форума
Евгений Разумный / Ведомости
Время в пути от международного аэропорта Сочи до Главного медиацентра Олимпийского парка 10-15 минут, от центра Сочи - около часа, сообщается на сайте форума
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Группа ВТБ поспешила выставить на своем стенде гоночный болид, недавно став титульным спонсором российского этапа Formula 1
Евгений Разумный / Ведомости
Группа ВТБ поспешила выставить на своем стенде гоночный болид, недавно став титульным спонсором российского этапа Formula 1
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Конструкторское бюро химавтоматики показывает жидкостный ракетный двигатель РД-0120 ракеты-носителя «Энергия»
Евгений Разумный / Ведомости
Конструкторское бюро химавтоматики показывает жидкостный ракетный двигатель РД-0120 ракеты-носителя «Энергия»
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Стенд Сбербанка, как всегда, изобилует гаджетами
Евгений Разумный / Ведомости
Стенд Сбербанка, как всегда, изобилует гаджетами
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Стенд «Почта банка»
Евгений Разумный / Ведомости
Стенд «Почта банка»
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Стенд города Балаклавы – пригорода Севастополя
Евгений Разумный / Ведомости
Стенд города Балаклавы – пригорода Севастополя
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Робот на стенде Краснодарского края
Евгений Разумный / Ведомости
Робот на стенде Краснодарского края
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Гостям форума предлагается сыграть в шахматы
Евгений Разумный / Ведомости
Гостям форума предлагается сыграть в шахматы
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Местный краснодарский производитель мороженого
Евгений Разумный / Ведомости
Местный краснодарский производитель мороженого
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Без вина в Краснодарском крае тоже не обошлось
Евгений Разумный / Ведомости
Без вина в Краснодарском крае тоже не обошлось
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Стенд Минприроды
Евгений Разумный / Ведомости
Стенд Минприроды
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Стенд Республики Крым
Евгений Разумный / Ведомости
Стенд Республики Крым
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Стенд Инновационного медицинского кластера в Кавказских Минеральных Водах
Евгений Разумный / Ведомости
Стенд Инновационного медицинского кластера в Кавказских Минеральных Водах
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Ожидается, что в форуме примут участие около 4000 человек, сообщает «Росконгресс»
Евгений Разумный / Ведомости
Ожидается, что в форуме примут участие около 4000 человек, сообщает «Росконгресс»
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Официальное такси форума
Евгений Разумный / Ведомости
Официальное такси форума
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Двухдневная деловая программа включает в себя 27 мероприятий
Евгений Разумный / Ведомости
Двухдневная деловая программа включает в себя 27 мероприятий
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  • Международный инвестиционный форум «Сочи-2017» проходит 27 и 28 февраля 2017 г. в Олимпийском парке
  • Время в пути от международного аэропорта Сочи до Главного медиацентра Олимпийского парка 10-15 минут, от центра Сочи - около часа, сообщается на сайте форума
  • Группа ВТБ поспешила выставить на своем стенде гоночный болид, недавно став титульным спонсором российского этапа Formula 1
  • Конструкторское бюро химавтоматики показывает жидкостный ракетный двигатель РД-0120 ракеты-носителя «Энергия»
  • Стенд Сбербанка, как всегда, изобилует гаджетами
  • Стенд «Почта банка»
  • Стенд города Балаклавы – пригорода Севастополя
  • Робот на стенде Краснодарского края
  • Гостям форума предлагается сыграть в шахматы
  • Местный краснодарский производитель мороженого
  • Без вина в Краснодарском крае тоже не обошлось
  • Стенд Минприроды
  • Стенд Республики Крым
  • Стенд Инновационного медицинского кластера в Кавказских Минеральных Водах
  • Ожидается, что в форуме примут участие около 4000 человек, сообщает «Росконгресс»
  • Официальное такси форума
  • Двухдневная деловая программа включает в себя 27 мероприятий
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