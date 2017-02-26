Группа ВТБ стала титульным спонсором российского этапа Formula 1

Группа ВТБ стала титульным партнером российского этапа Гран-при Formula 1 (F1) в 2017 г., сообщили ВТБ и оператор соревнований в России Центр «Омега» (также владеет автодромом в Сочи, где проходит гонка). Теперь российский этап будет называться «Formula 1 ВТБ Гран-при России»; в этом году он пройдет 28–30 апреля.

Стоимость контракта стороны не раскрывают. Эксперт, знакомый с правилами партнерства таких соревнований, считает, что сумма сделки может составлять несколько десятков миллионов долларов.

Право быть титульным спонсором столь масштабного международного проекта открывает новые перспективы как для группы ВТБ, так и для российского этапа чемпионата мира F1, процитирован в заявлении первый заместитель президента и председатель правления ВТБ Василий Титов. Там же уточняется, что благодаря сотрудничеству группа получила дополнительные рекламные, маркетинговые и коммуникационные возможности.

Титульные партнеры есть у половины проводимых национальных этапов F1, отмечает промоутер российского этапа F1 Сергей Воробьев. Правда, по его словам, обычно это компании, которые являются глобальными партнерами F1. Так, в Австралии и Великобритании это Rolex, в Венгрии и Бельгии – Pirelli, в Бахрейне – Gulf Air, в Сингапуре – Singapore Airlines, в Малайзии – Petronas, в ОАЭ – Etihad Airways, в Китае и Италии – Heineken.

То, что российская компания на четвертом году проведения соревнований смогла заключить подобную сделку, – хороший знак для развития мероприятия в России в будущем, считает Воробьев. Когда речь о брендах государственного звучания – а ВТБ, несомненно, к таким относится, спонсорство здесь рассматривается в первую очередь как один из каналов затрат на его массовое продвижение, замечает управляющий партнер Depot WPF Алексей Андреев. Хотя для таких известных компаний это скорее коммуникация других ценностей, полагает эксперт: участие в таком мероприятии престижно для группы на глобальном уровне, а также позволяет повысить лояльность власти к группе.

Ранее вице-премьер Дмитрий Козак сообщал, что у сочинского этапа F1 в 2017 г. будет около 10 инвесторов, среди которых «Лукойл», ВТБ и «Русал». С их помощью Центр «Омега» сможет полностью покрыть взнос за право проведения соревнований в этом году. «Мы планируем установить эту модель на многие годы вперед», – говорил тогда Воробьев. Размеров финансовых договоренностей для инвесторов он не раскрыл, заметив, что они индивидуальны.