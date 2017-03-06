1917–2017: Наследственные болезни российской экономики

Financial Times, март 1913 г.

С конца XIX в. крупнейшие российские банки были тесно связаны с европейскими: к 1914 г. у них было 17 заграничных филиалов, в том числе пять в Париже, по три в Лондоне и Берлине. Ведущие столичные банки участвовали в международных консорциумах, которые размещали процентные и дивидендные бумаги, выпускавшиеся за рубежом. На фото: реклама в FT 6 марта 1917 г.

19/24