Интервью – Борис Титов, бизнес-омбудсмен, председатель Партии роста

Борис Титов занимает пост бизнес-омбудсмена без малого пять лет. Работы меньше не становится: чиновники и силовики увеличивают давление на предпринимателей, хотя декларируют обратное. Плановые проверки проходят реже, зато внеплановые гораздо чаще, и в сумме их стало больше. Больше стало и уголовных дел. Титов борется за права предпринимателей как минимум на двух направлениях: на сугубо практическом, когда занимается делами конкретных предпринимателей, и на законодательном. В последние годы его законотворческая работа сомкнулась с общественной и политической деятельностью. Титов с соратниками из бизнес-сообщества и деловых общественных организаций сначала объединились в Столыпинском клубе, который разрабатывает Стратегию роста для российской экономики до 2025 г., а с этого года создали на его базе Институт экономики роста им. Столыпина. Стратегия должна быть обнародована в конце февраля. Программа конкурирует с концепцией Центра стратегических разработок Алексея Кудрина. Из необходимости продвигать программу родилась новая партия – Партия роста, которую бизнес-омбудсмен возглавил. В интервью «Ведомостям» Титов разъясняет идеи «столыпинцев» и заочно дискутирует с Кудриным, рассказывает, как построена работа с Владимиром Путиным, делится историями успехов и поражений в делах по защите предпринимателей.

Есть проблема: проверки и аресты

Ответное давление Инициативы бизнес-омбудмена, реализованные в 2016 г:

введен запрет на внеплановые проверки по анонимным обращениям;

введена административная ответственность для чиновников за невнесение информации о проверке в реестр;

пятикратно увеличены штрафы для чиновников, задерживающих оплату по госконтракту;

повышены пороги ущерба по делам экономической направленности;

усилена ответственность за небоснованное возбуждение уголовных дел;

упрощено прекращение уголовного преследования при условии возмещения ущерба;

отменена уголовная ответственность за злоупотребление доминирующим положением.



– По общему впечатлению, давление на бизнес со стороны органов надзора и правоохранителей не снижается, вы согласны?

– Мы считаем, что, к сожалению, пока только ухудшается ситуация. В своем послании президент сказал о 200 000 возбужденных уголовных дел, но на следующий год было уже 230 000. А в 2016-м только за первую половину на 25% увеличилось количество дел, возбужденных по 159-й статье УК («мошенничество»), по ней возбуждается 80% дел против предпринимателей.

Немножко уменьшается количество арестов, количество домашних арестов, но цифры все еще серьезные. Кое-что улучшается. Вот только за последнее время: учредителя Уральского завода противогололедных материалов Рустама Гильфанова выпустили из тюрьмы, в Новосибирске – Вадима Дейна, не допустили ареста Юрия Масленникова в Москве. Бывшего директора Агентства стратегических инициатив по ЮФО Александра Хуруджи отпустили, но пока не прекратили уголовное дело, мы боремся. Кстати, Хуруджи теперь с нами. Федеральный секретарь партии. К нам, кстати, многие таким образом приобщаются. Валерий Грачев (председатель совета директоров ООО «Краском». – Ведомости) вел кампанию у нас в Красноярске, например. Мы боролись, чтобы его выпустили из-под ареста. Его брали под камеры, страшная история была в Красноярске. Сейчас дело прекращено. Мы объединяемся по этому принципу. Кстати, создаем Ассоциацию жертв экономических репрессий.

– Доклады бизнес-омбудсмена – это работающий инструмент? И как это работает? Вы приходите на совещание и докладываете: «Есть проблема...»