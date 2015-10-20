Кудрин: Рост налогов остался единственным путем увеличения госдоходов

Инерционная стратегия российского государства не дает альтернативы повышению налогов для увеличения доходов, считает экс-министр финансов России, декан факультета свободных искусств и наук Санкт-Петербургского государственного университета Алексей Кудрин.

"Я говорил всегда, что если не будут проводиться структурные реформы – повышение пенсионного возраста, бюджетный маневр, – не будут улучшаться другие структурные элементы экономики, то тогда экономический рост останется низким, а обязательства окажутся высокими. Государство этот недостаток ресурсов, средств с учетом демографической ситуации и изменения демографического тренда будет вынуждено добирать, уменьшая одни расходы – но и у этого тоже есть предел – и тем самым переходя к повышению налогов", – сказал он журналистам в Петербурге во вторник.

По словам Кудрина, в настоящее время фиксируется инерционный тренд, когда государство так или иначе повышает налоги почти каждый год. "Обещают в начале года не повышать налоги, тем не менее в этом году снова вернулись к повышению налогов", – отметил он.

Эксперт подчеркнул, что пока сохраняется прогноз дефицита бюджета, "резервный фонд тоже исчерпывается", государство вынуждено будет искать источники доходов. "Пока, к сожалению, в рамках инерционной стратегии это только повышение налогов. Я надеюсь, что этого не будет и государство перейдет к структурным реформам", – добавил Кудрин.