Пожарные смогут приостанавливать работу компаний на три месяца - РБК

Лидирующие по количеству проверок пожарные инспекторы смогут закрывать компании на 90 суток за первое же нарушение требований безопасности. Соответствующий законопроект одобрен правительственной комиссией по законопроектной деятельности 22 августа, пишет РБК со ссылкой на участников ее заседания и текст документа. Эта мера предложена в качестве компенсации за снижение штрафов для компаний, нарушивших требования пожарной безопасности в период действия особого пожарного режима, с 400 000 – 500 000 до 200 000 – 400 000 руб. Одобренные комиссией законопроекты чаще всего оформляются как правительственные и обычной принимаются Госдумой.

Для индивидуальных предпринимателей штрафы за нарушение противопожарных требований составят 20 000 – 30 000 руб. в обычное время и 40 000 – 50 000 руб. в период особого пожарного режима. В последнем случае им так же будет грозить альтернативная санкция – приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Приостановка деятельности компании на три месяца сейчас возможна лишь за повторные нарушения конкретных требований — к водоснабжению, эвакуационным путям, аварийным выходам, системам пожаротушения. Закрытия за однократное нарушение противопожарных требований до сих пор в законе не было.

Для бизнеса закрытие на 90 суток означает разорение, говорит вице-президент «Опоры России» Марина Блудян. При этом она отмечает, что новый законопроект серьезно ограничивает контролеров. Приостановить деятельность предприятия они смогут «только при наличии угрозы — если нет эвакуационного выхода, к примеру. Им нужно доказать опасность и наличие угрозы», уверена Блудян.

По словам владельца заведения общепита, паспорт пожарной безопасности ва года назад стоил 100 000 – 200 000 руб. Другой собеседник назвал похожий порядок сумм — 150 000 – 200 000 руб.

По действующим правилам компании должны проверяться раз в три года, но в 2015 г. большинство (66%) проверок бизнеса были внеплановыми, ссылается РБК на данные Генпрокуратуры. Государственный пожарный надзор и Роспотребнадзор традиционно лидируют по числу проверок – на них приходится треть от почти 2 млн организованных тогда инспекций — 395 000 провело МЧС (в ведении которого находятся пожарные), 266 000 — Роспотребнадзор.

Минэкономразвития законопроект согласовало. Представитель ведомства Елена Лашкина объяснила, что мера будет способствовать снижению риска гибели людей на пожарах.