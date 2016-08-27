Число жертв пожара на складе в Москве выросло до 17 человек

Число погибших в пожаре в административно-складском здании типографии на Алтуфьевском шоссе в Москве увеличилось до 17 человек. О новой жертве возгорания на своей странице в сервисе микроблогов Twitter сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Пострадавшие на пожаре доставлены в Склиф [Научно-исследовательский институт им. Склифосовского] и ГКБ36 [Городскую клиническую больницу № 36]. Врачи делают все необходимое. К сожалению, одну из эвакуированных спасти не удалось», - написал градоначальник в социальной сети.

Ранее «Интерфакс» со ссылкой на собственный источник в экстренных службах столицы писал, что в пожаре на Алтуфьевском шоссе погибли 16 человек. Позднее Главное управление МЧС России по городу Москве подтвердило информацию о том, что в результате пожара на складе на северо-востоке столицы погибли 16 человек. «В ходе тушения пожара было обнаружено помещение, отрезанное огнем. Пожарные проломили его стену и обнаружили внутри 16 погибших», - рассказал он ТАСС. По предварительным данным, погибшие являются приезжими из стран СНГ.