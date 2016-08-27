СКР возбудил уголовное дело по факту пожара на Алтуфьевском шоссе

Главное следственное управление (ГСУ) Следственного комитета России (СКР) по городу Москве возбудило уголовное дело по факту пожара, произошедшего в административно-складском здании типографии на Алтуфьевском шоссе в столице. Об этом в субботу, 27 августа, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление официального представителя московского ГСУ СКР Юлии Ивановой.

«Следственными органами ГСУ СКР по Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 Уголовного кодекса России (умышленное уничтожение или повреждение имущества, повлекшее по неосторожности смерть человека и иные тяжкие последствия)», - рассказала Иванова.

Ранее «Интерфакс» со ссылкой на собственный источник в экстренных службах столицы писал, что в пожаре на Алтуфьевском шоссе погибли, по предварительным данным, 16 человек. Мэр столицы Сергей Собянин у себя на странице в сервисе микроблогов Twitter написал: «На Алтуфьевском шоссе в промзоне произошел пожар. К сожалению, большое количество жертв. Будем разбираться вместе с правоохранительными органами».