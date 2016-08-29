Минэкономразвития предложило ограничить госзакупки между родственниками

Минэкономразвития России подготовило проект федерального закона, запрещающего заключение контракта о госзакупках, если участники закупки являются близкими родственниками или состоят в браке. Соответствующий документ опубликован сегодня на портале проектов нормативных правовых актов.

Законопроектом предусматривается внесение поправок в закон «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

"При закупке заказчик обязан установить требование ‎об отсутствии между участником закупки и заказчиком конфликта интересов", - говорится в документе.

Под конфликтом интересов подразумеваются случаи, когда руководитель заказчика, руководитель контрактной службы заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, контрактный управляющий являются супругами или близкими родственниками физлиц, имеющих непосредственное отношение к компании-исполнителю. К данным физлицам законопроект относит владеющих более чем 10% голосующих акций хозяйственного общества или долей, превышающей 10% в уставном капитале хозяйственного общества, либо обладающих возможностью контролировать действия хозяйственного общества.

По мнению Минэкономразвития, поправки «положительно отразятся на развитии добросовестной конкуренции и сократят возможности аффилированности заказчика с поставщиком».