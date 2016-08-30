ФАС обнаружила сговор поставщиков медицинских товаров на 34 аукционах

Комиссия Московского управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России признала ООО «Сомедтех», ООО «Дельта-медика» и ООО «Интромед» нарушителями закона о защите конкуренции в связи с заключением письменного картельного соглашения между собой, говорится в сообщении ведомства.

«Упомянутые организации приняли участие в 34 аукционах, проведенных в 2014 и 2015 гг. Российским кардиологическим научно-производственным корпусом, Первым МГМУ имени И. М. Сеченова и Главным военным клиническим госпиталем им. Бурденко», - говорится в сообщении.

Сотрудники Московского УФАС установили, что общества заключили письменное соглашение, реализуя которое действовали в интересах друг друга, обменивались информацией, использовали единую инфраструктуру при подаче заявок, ценовых предложений и подписании контрактов, что привело к поддержанию цен на торгах.

«Предметом закупок была поставка различных медицинских инструментов и расходных материалов в медицинские организации Минздрава России в 2014-2015 гг. Общая начальная (максимальная) цена контрактов превышала 89,6 млн руб.», - уточняется в сообщении.

Как отмечает ведомство, реализация картельного соглашения позволила ООО «Интромед» выиграть торги в 16 аукционах и заключить контракты на сумму 43,9 млн руб., а ООО «Сомедтех» - в 18 аукционах и заключить контракты на сумму около 44,9 млн руб. Ответственность за установление картельного сговора предусмотрена ч. 1 ст. 14.32 КоАП РФ и влечет наложение административного штрафа.