«Заморозка» пенсионных накоплений лишит фондовый рынок 800 млрд рублей – НРА

Фондовый рынок в 2017 г. недополучит 800 млрд руб. из-за заморозки пенсионных накоплений, приводит РБК расчеты Национального рейтингового агентства (НРА). Всего с начала их «заморозки» в 2014 г. финансовый рынок лишился более 1,5 трлн руб. При сохранении нынешних пропорций в портфеле инвестирования пенсионных накоплений мораторий может сильнее всего сказаться на долговом рынке, отмечают эксперты.

О продлении моратория на 2017 г. объявила вице-премьер Ольга Голодец 31 августа. По ее словам, в проекте бюджета на следующий год бюджетный трансферт Пенсионному фонду на компенсацию части страхового взноса, идущей на накопительную часть пенсии, не предусмотрен.

Экс-министр финансов России Алексей Кудрин отнесся к принятому решению негативно. «Про заморозку накопительной части пенсии уже все сказано. Одно слово – печально», - написал он в своем аккаунте в соцсети Twitter.

По оценкам Минфина, в 2016 г. замораживание накопительных взносов сэкономило бюджету 344 млрд руб. – на столько был снижен трансферт. В 2017 г. эта мера позволит сэкономить около 400 млрд руб., оценивает руководитель Экономической экспертной группы Евсей Гурвич.