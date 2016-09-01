ЦБ оценил разовые выплаты пенсионерам в 220 млрд рублей

Разовая выплата пенсионерам, по подсчетам Банка России, в 2017 г. обойдется федеральному бюджету в 220 млрд руб. Правительство приняло решение заменить разовыми выплатами в размере 5000 руб. вторую индексацию пенсий в 2016 г. ЦБ пояснил, что выплаты пойдут за счет перераспределения расходов внутри года, что приведет к увеличению расходов в I квартале 2017 г.

Увеличение расходов, отмечают в ЦБ, потребует дополнительного расходования средств Резервного фонда и ФНБ либо увеличения доходных источников бюджета. «Поскольку данный сценарий предполагает больший объем расходов в I квартале 2017 г. по сравнению с базовым сценарием и не предполагает сокращение расходов в последующих кварталах года, то эффект на инфляцию и экономический рост будет более заметным и продолжительным», - говорится в бюллетене Банка России. Такой сценарий, по мнению ЦБ, приведет к дополнительному росту инфляции в I квартале 2017 г. на 0,2 п. п. и снижению темпов экономического роста.

Напомним, правительство приняло решение заменить вторую индексацию одноразовыми выплатами. Премьер-министр России Дмитрий Медведев пояснил, что выплата в размере 5000 руб. эквивалентна той сумме, которую пенсионеры получили бы в результате индексации. Правительство предполагает, что разовые выплаты обойдутся бюджету в 200 млрд руб. Средства на единовременную выплату будут заложены в бюджет ПФР на 2017 г.