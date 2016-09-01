Экономика России достигла дна, и ее перспективы улучшаются – МВФ

Российская экономика достигла дна кризиса, говорится в докладе Международного валютного фонда (МВФ) к встрече лидеров G20. Ее перспективы улучшились в результате снижения издержек и повышения цен на нефть.

В июле МВФ улучшил прогноз по динамике ВВП России на 2016 г. на 0,3 процентного пункта - до спада на 1,2%. Прогноз на 2017 г. сохранен - фонд ожидает, что экономика России выйдет из рецессии и рост составит 1%. МВФ также подтвердил прогноз на среднесрочную перспективу, согласно которому экономика России будет расти ежегодно на 1,5%.

Саммит G20 пройдет 4-5 сентября в китайском Ханчжоу, основная тема - «Строительство инновационной, здоровой, взаимосвязанной и инклюзивной мировой экономики».