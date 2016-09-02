Новые санкции США не повлияют на сроки строительства Керченского моста

Новые санкции, введенные США в отношении ряда российских компаний, не повлияют на строительство Керченского моста, считают в Минтрансе России.

"Мы не ожидаем, что повлияет (решение о санкциях на сроки), денег от этого меньше не станет", - сказал журналистам замгруководителя Минтранса Виктор Олерский (цитата по «Интерфаксу»).

В четверг отдел Минфина США по контролю за иностранными активами ввел санкции в отношении ряда дочерних структур российского «Газпрома», «Банка Москвы» и других компаний и физлиц.

Керченский мост будет самым протяженным в России, его длина составит 19 км. Его строительство началось в феврале 2016 г. Для автомобильного движения мост планируют открыть в 2018 г., напоминает «РИА Новости».